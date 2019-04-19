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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Altay’dan Hasan Kılca’ya ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

19 Nisan 2019 Cuma 14:11
Başkan Altay’dan Hasan Kılca’ya ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret etti. Başkan Hasan Kılca ile bir araya gelen Başkan Uğur İbrahim Altay, yeni dönemin hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak Kılca’ya başarılar diledi. Başkan Altay, “31 Mart Seçimlerinde rekor bir oy oranı ile seçilmeniz dolayısıyla sizleri tebrik ediyorum. Yeni dönemin Konya ve Karatay’a hayırlar getirmesini diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde yeni dönemde hep birlikte Konya’yı geleceğe taşıyacağız” şeklinde konuştu.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Konya’da yerel yönetimlerde oluşan uyumun Konya için önemli bir şans olduğunu kaydetti. Başkan Hasan Kılca, “Yeni dönemde Konya’da oluşan uyumun şehrimiz ve insanımızın geleceği için kıymetli olduğuna inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediyelerimizle birlikte işbirliği içerisinde hemşehrilerimize hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Altay ve Kılca esnaf ziyareti yaptı kandil simidi ikram etti


Ziyaretin ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, esnaf ziyareti de gerçekleştirdi. Başkan Altay ve Başkan Kılca, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşların kandilini ve Cumasını tebrik ederek kandil simidi ikram etti, esnafın taleplerini dinledi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 14:11
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