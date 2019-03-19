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Başkan Altay’dan gazilere ve şehit ailelerine ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çanakkale Zaferi’nin 104.

19 Mart 2019 Salı 13:43
Başkan Altay’dan gazilere ve şehit ailelerine ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi’ni ziyaret etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi’nde Başkan Mustafa Buğur ve gaziler ile sohbet eden Başkan Altay, Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında vatan için canını feda eden bütün şehitleri ve kahraman gazileri rahmetle andıklarını söyledi. Altay, bu toprakların vatan olmasında en büyük payın şehitlerde ve gazilerde olduğunu vurguladı.


Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi’nde Genel Başkan Mustafa Işık ve Konya Şube Başkanı Süleyman Ege ve dernek üyelerini ziyaret eden Başkan Altay, vatan için en değerlilerini feda eden şehit ailelerinin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulamayacağını ve her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:43
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