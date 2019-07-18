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Başkan Altay’dan Derebucak ve Beyşehir’e ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derebucak ve Beyşehir İlçe Belediyeleri ile AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:25
Başkan Altay’dan Derebucak ve Beyşehir’e ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derebucak ve Beyşehir İlçe Belediyeleri ile AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derebucak ve Beyşehir’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Derebucak Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Ahmet Kısa ve AK Parti Derebucak İlçe Başkanı Adem Sütçü ile bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart seçimlerinden sonra yeniden başkanlığa seçilen Kısa’yı tebrik ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.



"Büyükşehir olarak her zaman Derebucak’ın yanındayız"


Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan parkta incelemelerde bulunan Başkan Altay, “Belediye ve teşkilat başkanımıza ortak çalışmalarımız nedeniyle teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Yasasının ikinci dönemindeyiz. Bu dönemde daha üst ölçekli projelerin yapılması, yerel kalkınma adına burada yaşayan insanların cebine giren paranın artırılması için çalışmalara devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Derebucak Belediyemizin yanındayız. Birlikte güzel işlere imza atacağız” ifadelerini kullandı.


Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Derebucak olarak Büyükşehir bünyesinde ilçemize her noktada destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.



Başkan Altay Beyşehirlilere teşekkür etti


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derebucak’tan sonra Beyşehir’e geçerek ilk olarak AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Burada AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve partililerle bir araya gelen Başkan Altay, “Beyşehir’i ve Beyşehirliler’i seviyoruz. Beyşehir de vefasını göstererek Büyükşehir sıralamasında bize yüksek oranda destek verdi. Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte 5 yılda ilçelerimiz aradaki farkı gördüler. İnşallah biz de bu dönemde birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.


AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Deresoy da, “2014’ten beri Büyükşehir sınırlarımız il sınırlarımıza kadar genişledi. İl sınırları olarak Konya Türkiye’nin en büyük şehri. Hizmet vermek zor olsa da elhamdülillah bu süreci güzel bir şekilde tamamladık. Uğur Başkanımızın da aynı hızda devam edeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.


Başkan Altay, daha sonra Beyşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Adil Bayındır ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Başkan Altay, “Bize çok yüksek destek veren Beyşehir’e ve Beyşehirlilere çok teşekkür ediyoruz. Bizim önceliğimiz ve görevimiz vatandaşa hizmet etmek. Beyşehir’e ve 31 ilçenin tamamına hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, Başkan Altay’ın belediyeciliğin içinden gelmesinin kendileri ve Beyşehir için bir avantaj olduğunu kaydederek, “Sizin tecrübenizden faydalanarak hep beraber çalışacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:25
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