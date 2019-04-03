Başkan Altay’dan AK Parti Teşkilatlarına teşekkür ziyareti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte AK Parti Karatay, Selçuklu ve Meram İlçe Teşkilatları ile İl Gençlik ve Kadın Kollarına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Karatay, Selçuklu, Meram İlçe Teşkilatları ile İl Gençlik ve İl Kadın Kollarını ziyaret etti. Başkan Altay ve Angı, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatında İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediye Başkanlığına seçilen Hasan Kılca ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Daha sonra Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatını ziyaret eden Altay ve Angı, İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve teşkilat üyeleriyle buluştu. Buradan Meram Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Kavuş ile birlikte AK Parti Meram İlçe Teşkilatına geçerek İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve teşkilat mensuplarıyla görüşen Altay ve Angı, bütün teşkilatlara seçim sürecinde gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.

"Birlik ve beraberliğin üst düzeyde olduğu bir dönem olacak"

Konya’nın yine tarihi bir rekorla seçimi neticelendirdiğini kaydeden Başkan Altay, “Bunda hepinizin çok büyük emeği ve katkısı var. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah vatandaşımızın beklentisinde olduğu gibi bu beş yılda çok önemli işleri Konyamızda gerçekleştiririz. Koordinasyonun, birlik-beraberliğin ve istişarenin üst düzeyde olduğu bir dönem yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Konya görevini yaptı. Türkiye’de en ön sıraya oturdu. Bundan sonra tecrübesiyle, uyumuyla Türkiye’ye örnek bir belediyeciliği devam ettireceğiz. Teşkilatlar olarak bizler de her zaman olduğu gibi sahada onlara güç veren mekanizmalar olmak durumundayız” diye konuştu.

Teşekkür ziyaretleri kapsamında AK Parti İl Gençlik Kolları ve İl Kadın Kollarını da ziyaret eden Başkan Altay ve İl Başkanı Angı, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ve İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan ile görüşerek seçim sürecindeki yoğun destekleri ve gayretleri için teşekkür etti.