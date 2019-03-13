Başkan Altay ve Kavuş Bedesten esnafıyla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay ile Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, Tarihi Bedesten’de esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, Bedesten ve çevresindeki esnafları ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra yeniden şehrin çekim merkezlerinden biri haline gelen Tarihi Bedesten’de işyerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Altay ve Kavuş’a AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular eşlik etti. Esnafların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Altay ve Kavuş, alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet ederek 31 Mart yerel seçimleri için Cumhur İttifakı’na destek istedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ortak akıl ile yönetim anlayışıyla hareket ederek yeni dönemde Konya’yı huzurun ve mutluluğun başşehri yapmak için çalışacaklarını söyledi.

Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş da Meram’ın geleceğine sahip çıkarak millete hizmet yolunda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.