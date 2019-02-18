Başkan Altay ve ilçe belediye başkan adayları adaylık başvurusunu yaptı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve merkez ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte 31 Mart’ta yapılacak seçimler için İl Seçim Kurulu’na adaylık başvurularını gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte Konya İl Seçim Kurulu’na 31 Mart seçimleri için başvurularını yaptı.

Başvuru sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, tüm adaylara hayırlı olsun temennisinde bulundu. Konya ve tüm ilçeler adına güzel hizmetler gerçekleştireceklerini ifade eden Angı, “Türkiye’nin geleceği adına kaygı duyanların bir araya geldiği bir Cumhur İttifakı önce belediye başkan adaylarıyla ilgili birlikte hareket etme kararı aldı. Ardından meclis üyeliklerinde de işbirliği ortaya çıkmış oldu. Seçime, 31 ilçemizde tek belediye başkan adayı ve tek meclis listesiyle gidiyoruz. Bugün itibariyle müracaatlar bitmiş olacak” dedi.

"Gece gündüz demeden çalışacağız"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, adaylıklarının Konya için hayırlı olmasını dileyerek, “Bizleri bu göreve layık gören başta sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza, Milliyetçi Hareket Partimize, tüm belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bugünden sonra yapılması gereken şey gece gündüz demeden çalışarak sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmamak. Konya’dan en yüksek desteği almak için tüm belediye başkan adaylarımızla birlikte büyük bir gayretle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi artık ülkemizin bir beka melesi haline geldi. Biz de yerelde bu ittifakı en güçlü şekilde sürdürmenin çabası içerisinde olacağız” diye konuştu.

Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, “Yaklaşık 1 aydır sahalardayız. Bu sürecin öncelikle ilçemize sonra şehrimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, bütün belediye başkanlarıyla şehri yönetmeye talip olduklarını belirterek, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.