Başkan Altay ve Angı’dan Akören ve Çumra’da birlik ve beraberlik mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte Akören ve Çumra’da gerçekleştirdikleri ziyaretlerde birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Çumra ve Akören’de çeşitli programlara katılarak ziyaretlerde bulundu. Akören İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Bulduk Özdemir ve MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de katıldı.

"5 yılda ilçelerimizde büyük değişiklikler oldu"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, “Bu seçimlerde bir güzelliği birlikte yaşıyoruz. Cumhur İttifakı olarak seçime giriyoruz. Büyükşehir Belediyesinde AK Parti’nin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayıyım. Akören Belediye Başkan Adayımız İsmail Beye başarılar diliyoruz. İnşallah en yüksek oyla seçilerek ilçemize hizmet edecektir. 5 yıldan sonra baktığımızda ilçelerimizde çok büyük değişiklikler oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte Akören’e 28 milyon lira yatırım yaptık” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye’nin 2018’de başlattığı yeni yönetim anlayışıyla şahlanacağı bir dönemin, güçlü desteğini alacağı yerel seçimlere doğru ilerlediğini belirterek, “Ekrem Tulukçu, hem partimiz hem de Büyükşehir Belediyesiyle birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek Akören’e daha fazla hizmet kazandırmak için gayret gösterdi. Kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Sistemi Türk-İslam aleminin ışığı olmuştur"

MHP İl Başkanı Murat Çiçek, “Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin kabul edilişi ile birlikte artık ülkemiz çağ atlamış, deyim yerindeyse Türk-İslam aleminin ışığı olmuştur. Bu çerçevede 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler son derece önemlidir. Her şeyden önce bir yerel seçim olma özelliğinden öte liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın da bahsettiği gibi bir beka meselesidir” dedi.

"Asli unsur millet egemenliğidir"

MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Bulduk Özdemir, ülkemizin çok önemli bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, başladığı konuşmasında, “Bugün Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi güç birliği yapıyorsa bu tesadüfen oluşmamıştır. Bu güç birliği, 15 Temmuz ihanet hareketinde önce sokaklarda, daha sonra siyasi partilerin ülkemizin içinde bulunduğu jeostratejik şartlar dolayısıyla gerçekleştirilmiştir. Çünkü Türk milleti için bu gerekliydi” ifadelerini kullandı.

Akören Belediye Başkanı Ekrem Tulukçu, Akören Belediye Başkan Adayı İsmail Arslan, AK Parti Akören İlçe Başkanı Müzeyyen Çetinkaya ile MHP Akören İlçe Başkanı Sebahaddin İpil, Akören’de en yüksek oyu almak için çalışacaklarını ifade etti.

Başkan Altay ve Hasan Angı Çumralılarla buluştu

Akören’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, daha sonra Çumra’ya geçerek İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldılar, ziyaretler gerçekleştirdi.

"Birlik ve beraberliği sürdüreceğiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra’da yaptığı konuşmada, “5 yılda çok önemli hizmetler yaptık. Bakın, bugün Çatalhüyük Müzesi konuşuluyor. Kamulaştırma işlemlerinde hızla yol alıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde tamamlanacak ve Konya’ya gelen turistlerin bir kısmının da Çatalhüyük Müzesi’ne gelerek Çumra ekonomisine katkı sağlayacağız. İnşallah 5 yıllık dönemde tamamlanmış olacak. İkinci konu olarak, biliyorsunuz Torosların memba suyunu Konya ile buluşturduk. Konya’nın yüzde 97’si memba suyu kalitesinde içme suyu içiyor. Çumra’nın da bu suyu kullanması için DSİ Genel Müdürümüzle bir toplantıda bizzat bulundum. İnşallah 2019 yılına yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

"Mavi tünel büyük bir proje"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Çumra ve çevresine yapılan önemli yatırımlara değindiği konuşmasında, “Hükümetimizin büyük projelerinde, özellikle tarımsal sulamada ve içme suyunda kullanmak üzere Mavi Tünel hayalimiz gerçek oldu. Yıllarca konuşuldu, adım atılamamıştı. Ama hamdolsun 3 baraj, 2 tünel ve isale hattıyla beraber büyük bir depolama alanı kazandırıldı. Şehrimizin geleceği adına büyük bir proje. Tarımın, hayvancılığın, tarımsal sanayinin birlikte geliştiği, merkeze en yakın ilçelerimizden Çumramız, alt yapı problemlerini aştı. 24 Haziran’da başlayan Cumhur İttifakının 31 Mart’taki yerel seçimlerde de devam etmesi adına yerel seçimlerde de ortaya koyduğu bu kararlılık, Konyamızda da hayatımızın içinde” diye konuştu.

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Çumra Belediye Başkan Adayı Halit Oflaz, AK Parti Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar, MHP Çumra İlçe Başkanı Halil İbrahim Kaya, Çumra’nın 24 Haziran’da olduğu gibi 31 Mart’ta da Cumhur İttifakına en yüksek desteği vereceğini vurguladı.