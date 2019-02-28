0553 313 94 23

Başkan Altay, üniversiteli gençlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kredi ve Yurtlar Kurumu Alaaddin Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:26
Başkan Altay, üniversiteli gençlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kredi ve Yurtlar Kurumu Alaaddin Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ile birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu Alaaddin Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek etti. Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü içerisinde yurttaki öğrencileri ziyaret eden Başkan Altay, geleceğin teminatı olan gençlerin fikirlerine önem verdiklerini, yeni dönemde gençlerle ilgili güzel projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Samimi ve sıcak sohbetlerin yaşandığı ziyarette Başkan Altay, üniversiteli gençlerle masa tenisi maçı da yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan Pakistan-Hindistan krizi için ara buluculuk teklifi
    1. Rusya'dan Pakistan-Hindistan krizi..
    2. Türkiye turizmi, yabancı genç..
    3. KTO Meclisinde istihdam seferberliği..
    4. "Son 10 yılda 8 milyon kişiye yeni..
    5. Makinistler kavga etti, 25 kişi öldü
    6. Başkan Adayı Arıkan: "Toplumumuzda..
    7. Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ..
    8. Bisikletine yüklediği eviyle 81 il ve..
    9. Fatih Erbakan'dan 28 Şubat mesajı
    10. Kayseri Şeker, pancar çiftçisine gübre..
    11. FETÖ’nün örgüt evlerinde sahte..
    12. Güneydoğu’da 28 şubat açıklaması
    13. Arızalanan teknede mahsur kalan..
    14. Turizmciler turist açısından 2019’un..
    15. Bakan Selçuk: “Son 10 yılda gençlerin..
    16. Rize’de heyelan cep telefonu..
    17. İslami Cihad'dan Libya'da 4..
    18. 5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış..
    19. Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti:..
    20. "Asla rövanşist duygular içerisinde..
    21. Sera yatırımlarında tutar 5 milyon..
    22. Berat Albayrak ve Jyrki Katainen’in..
    23. Yıldırım Demirören TFF Başkanlığını..
    24. Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol..
    25. Pakistan Başbakanı İmran Han, ele..
    26. Yıldırım Demirören istifa son dakika |..
    27. Cumhur İttifakı’nın Dikili adayı..
    28. Başkan Altay, üniversiteli gençlerle..
    29. Adıyaman’da açılan polis pazarına..
    30. Amerikalı doktor naaşını Türkiye’de..
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."