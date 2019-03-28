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Başkan Altay, tarihi Bedesten esnafını ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay, tarihi Bedesten’de iş yerlerini ziyaret ederek alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet etti.

28 Mart 2019 Perşembe 14:59
Başkan Altay, tarihi Bedesten esnafını ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay, tarihi Bedesten’de iş yerlerini ziyaret ederek alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet etti.


Yerel seçimlerin gerçekleştirileceği 31 Mart’a sayılı günler kala esnaf ve vatandaş ziyaretleri devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın tarihi çarşılarından olan Bedesten’de esnafları ziyaret etti. Başkan Altay’a, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhur İttifakı AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ahmet Fatih Özboyacı, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Abdürrahim Sönmezler, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık da eşlik etti.


Kunduracılardan sarraflara, konfeksiyonculardan marangozlara, elektrikçilerden terzilere kadar birçok esnafın bir arada faaliyet gösterdiği tarihi Bedesten’de işyerleri ziyaret ederek alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet eden Altay, herkesi ülkenin geleceği için doğru kararı vermeye ve sandığa gitmeye davet etti.


Altay, “Bedesten Çarşısı’nın kendine has bir muhabbeti ve kokusu vardır. Cumhurbaşkanımızın dediği ‘Konya’da yaşamak ile Konya’yı yaşamak arasındaki fark’ burada belli olur. Selam, dua ve ikramın bereketini Konya’yı yaşayanlar burada daha derinden hisseder” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:59
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