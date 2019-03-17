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Başkan Altay: "Şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çanakkale Zaferi’nin 104.

17 Mart 2019 Pazar 14:48
Başkan Altay: "Şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bizler Çanakkale şuuruyla, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için çalışıyoruz” dedi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, “Bugün, ülkemizin ve dünya tarihinin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında vatan topraklarını düşmana teslim etmeyen aziz kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullanan Başkan Altay, aynı ruh ve şuurla şehitlerin emanetine sahip çıkmak ve geleceğe bu emaneti taşımak için gayret ettiklerini söyledi. Başkan Altay mesajında şu cümleleri kullandı: “Aziz milletimiz, yurdunu, hürriyet ve istiklalini korumak adına örneği görülmeyen fedakarlıklar göstermiş, azim, cesaret ve kararlılıkla dolu mücadelesi sayesinde şanlı zaferler kazanmıştır. Türk tarihi, vatanı ve istiklali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan nice destanlarla doludur. Gurur kaynağımız olan Çanakkale de böyle bir kahramanlığın ana merkezi olmuştur. Şehit ve gazilerimizin hiçbir değerle ölçülemeyecek fedakarlıkları, milletimizin güzel vatanımızda tarih boyunca özgür yaşamasını sağlamıştır. 18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk askerinin bütün yokluklar rağmen birlik ve beraberlik içinde, kanının son damlasına kadar akıtarak elde ettiği en önemli zaferlerden birisidir. Ecdadımızın Çanakkale’de yedi düvele karşı galip gelmesi Kurtuluş Savaşı’nın kıvılcımı olmuştur. Bu zafer sadece bizim tarihimiz değil, dünya tarihinde de iz bırakmıştır. Türk ordusuyla savaşa giren düşman kuvvetleri bile bu kahramanlık karşısında şaşkınlığını gizleyememiş, savaş sonrası bunu yazdıkları hatıratlarında dile getirmişlerdir. Elhamdülillah, bugün milletimiz, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen her türlü oyunu, Çanakkale ruhuyla birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bozacak güce sahiptir. 15 Temmuz’daki direniş bunun en güzel ispatıdır. En güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar gönlümüzde yaşamaya devam edecektir. Bizler de bu şuurla, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bugün bir kez daha, tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi’nde ecdadımızın verdiği onurlu mücadeleyi saygı ile hatırlıyor; şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve duayla anıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:48
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