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Başkan Altay, şehit ailelerini ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:32
Başkan Altay, şehit ailelerini ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı etkinlikleri çerçevesinde Konya Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret ederek, şehit aileleriyle sohbet etti. Şehit Aileleri Derneği’nin çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini belirten Başkan Altay, “Şehadet mertebesi ile şereflenmiş şehitlerimizin aileleri ile birlikte olduk. Allah onlardan razı olsun. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve dua ile anıyorum. Sizlerden de dua bekliyorum. Gönlümüz hep sizinle beraber. Şehadet bilincini, şehitlerimizin önemini bir kez daha anladığımız zamanlardan geçiyoruz. Şehitlerimiz inşallah bize de şefaatçi olurlar” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir de Başkan Altay’a teşekkür ederek başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:32
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