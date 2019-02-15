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Başkan Altay, Sarayönü ilçesinde vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanvekili Hasan Çiftçi, Sarayönü ilçesinde seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarına katılarak ilçe halkıyla buluştu.

15 Şubat 2019 Cuma 17:01
Başkan Altay, Sarayönü ilçesinde vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanvekili Hasan Çiftçi, Sarayönü ilçesinde seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarına katılarak ilçe halkıyla buluştu.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart seçimleri öncesi gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında Sarayönü’nde vatandaşlarla buluştu. AK Parti Konya İl Başkanvekili Hasan Çiftçi ile birlikte ilçe esnaflarını ziyaretler ederek vatandaşlarla görüşen Başkan Altay, daha sonra Sarayönü İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.



“Sarayönü’ne Büyükşehir’den 96 milyon lira yatırım”


Sarayönü’nün son 5 yılda Konya’da en çok çehresi değişen ilçelerden biri olduğunu belirterek, yatırımları anlatan Başkan Altay, özellikle TOKİ’lerin yapılmasıyla birlikte yeniden farklı bir heyecanın oluştuğunu dile getirdi. Başkan Altay, “Sarayönü İlçemiz inşallah organize sanayi bölgesiyle birlikte istihdamda önemli bir merkez olacak. Bu hizmetleri yaparken hem Büyükşehir Belediyemiz hem de Sarayönü Belediyemiz ortak akılla, istişareyle birlikte hareket ettik. Sadece Sarayönü ilçemizde Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yılda 96 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Hepiniz biliyorsunuz prestij caddeler, şehir konakları, okullar, alt yapı projelerini hep birlikte yürüttük. Bu başarının bir nedeni var. Çünkü AK Partili bir ilçe belediyesi, AK Partili bir Büyükşehir Belediyesi birlikte hareket ediyorlar. Sarayönülülerin bunu bozmayacağına eminiz. Sizden en yüksek desteği alarak Sarayönü’nden ayrılmak istiyoruz. Geçmişte yaptığımız yatırımlar, hizmetler gelecekte yapacaklarımızın garantisidir. Nafiz Bey, en koordineli, en uyumlu çalıştığımız belediye başkanlarından birisi. Biliyorsunuz ben Selçuklu Belediye Başkanlığı yaptım 9 sene. Sarayönü bizim komşumuz. Bu yüzden Sarayönü’nden daha fazla destek bekliyoruz” dedi.



“Burada vereceğimiz destek Amerika’dan ses getirecek”


AK Parti Konya İl Başkanvekili Hasan Çiftçi, 31 Mart seçimlerinin sadece bir yerel seçimden ibaret olmadığına dikkat çekerek, vatandaşları Cumhur İttifakı’na destek olmaya çağırdı. Çiftçi, “Burada vereceğimiz destek sadece Sarayönü’nde bir belediye başkanına vereceğiniz bir destek değildir” diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti: “Hem Milliyetçi Hareket Partisi’nin gönüldaşları, hem AK Partili kardeşlerimin vereceği destek, sadece Nafiz Solak’a verilecek bir destek değildir. Artık birilerinin karşısında el ovuşturan bir ülke değiliz. Artık biz alnı ak, başı dik bir ülkeyiz. Elhamdülillah ülkemizin başında dimdik duran bir Cumhurbaşkanına sahibiz. Bizim burada vereceğimiz bu destek, Amerika’dan ses getirecek, Pensilvanya’dan, İsrail’den ses getirecek. Onlar üzülecekler” diye konuştu.



“Sarayönünü kalkındırmaya devam edeceğiz”


Sarayönü Belediye Başkanı ve AK Parti Sarayönü Belediye Başkan Adayı Nafiz Solak da göreve geldiği tarihten bu yana ortak akılla Sarayönü ilçesine birçok önemli projeyi kazandırdıklarını ifade ederek, “Sarayönümüzü kalkındırdık, kalkındırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


AK Parti Sarayönü İlçe Başkanı Adnan Tayyiboğlu ve MHP Sarayönü İlçe Başkanı Mehmet Kozan da yerel seçimlerin şehirlerin ve ülkenin yükselişinin seçimi olacağını, Cumhur İttifakı’nın tarihin altın sayfalarında yerini bulacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:01
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