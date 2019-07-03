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Başkan Altay, Muhacir Pazarı inşaatında incelemelerde bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Muhacir Pazarı inşaatında incelemelerde bulundu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:28
Başkan Altay, Muhacir Pazarı inşaatında incelemelerde bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Muhacir Pazarı inşaatında incelemelerde bulundu.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Muhacir Pazarı inşaatında incelemelerde bulundu. Konya’nın en eski pazarlarından olan Muhacir Pazarı’nda çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Altay, “Kış aylarında meydana gelen yoğun kar yağışına bağlı olarak pazar yerinin statik taşıyıcısının zarar gördüğü tespit edildikten sonra bir yıl önce örtü kaldırılarak pazar geçici olarak eski stadyum alanına taşındı. Pazarcılarımız şu anda orada hizmet veriyor. Burası Konya’nın en önemli pazarlarından birisi. Mevcut haliyle ihalesi gerçekleştirilen pazarın yaklaşık 11 bin 500 metrekarelik bir alanda çatı örtüsü kapatılacak” dedi.



"Esnafımız kış gelmeden taşınacak"


İşin yüzde 25’inin tamamlandığını dile getiren Başkan Altay, “Pazar yeri toplam 17 buçuk milyon liraya mal olacak. Şu an herhangi bir aksama yok. Mevcut kolonları kullanmak için projede çok fazla değişiklik yapılmadı ama konforu artırmak için çatı örtüsünde taş yünüyle ısı yalıtımı gerçekleştirildi. İnşallah kış gelmeden; esnafımız ve Muhacir Pazarını kullanan vatandaşlarımız yağmura yakalanmadan, eski stadyum alanından buraya tekrar taşınacak. Konyamıza yakışır bir pazar yeri olacak” diye konuştu. Konya’da önemli bir pazar kültürü olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Özellikle yerli sezonunda pazar alışverişi yapmak hepimizi için bir gelenek. Muhacir Pazarı benim de sıklıkla kullandığım bir yer. İnşallah en kısa sürede hizmete açılmış olacak” ifadelerini kullandı.


Başkan Altay, eski stadyum alanına bir Millet Bahçesi yapmak için çalışmaların devam ettiğini, Muhacir Pazarı’nın yerine taşındıktan sonra orada yapılacak ihaleyle Konya’nın en güzel alanına Millet Bahçesi kazandırılacağını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:28
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