Başkan Altay Milli Takımı ve taraftarları tebrik etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri grup maçında Fransa’yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı’nı ve takıma büyük destek veren Konyalı taraftarları tebrik etti.

Konya Büyükşehir Stadyumunda taraftarların büyük coşkusu eşliğinde oynanan maç sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte milli sporcuları soyunma odasında ziyaret eden ve taraftarlarla buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Milli Takımımızı tebrik ediyoruz. Hakikaten müthiş bir başarı, müthiş bir mücadele örneği ortaya koydular. Son Dünya Şampiyonu Fransa’yı Konya’da 2-0 mağlup etmeyi başardılar. Konyalı hemşehrilerime de çok teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem bir seyirci, muhteşem bir atmosfer vardı. Stadımızın güzelliği ile birlikte seyircimizin güzelliği Milli Takımımıza yine uğur getirdi. 2020 yolunda Milli Takımımıza başarılar diliyorum. Nice maçları Konya’da oynamayı, nice maçları kazanmayı temenni ediyorum” dedi.