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Başkan Altay: “Mazlum milletleri dualarımızda unutmayalım”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Regaip Kandili dolayısıyla KOMEK ve ASEM tarafından düzenlenen “Oku, Anla, Yaşa” programına katıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 17:55
Başkan Altay: “Mazlum milletleri dualarımızda unutmayalım”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Regaip Kandili dolayısıyla KOMEK ve ASEM tarafından düzenlenen “Oku, Anla, Yaşa” programına katıldı. Başkan Altay, “Bizler burada bu tür etkinliklerle üç ayları karşılarken, dünyanın birçok yerinde sıkıntı çeken Müslüman kardeşlerimiz için dua etmeyi unutmayalım” dedi.


Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) mübarek Regaip Kandili dolayısıyla “Oku, Anla, Yaşa” isimli program düzenledi.


Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bugün Konya, kendine özgü bir gelenekle üç aylara merhaba dedi. Dün akşam Fener Alayı yapıldı, bugün de sokaklarımız sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarımızla adeta cıvıl cıvıl oldu. Konyamız hep birlikte üç ayların gelişini kutluyor. En önemlisi de çocuklarımıza böyle bir geleneği devam ettirme fırsatımız oluşuyor. Mübarek aylardayız, mübarek zamanlardayız. Hem Meslek Edindirme Kurslarımız, hem Aile Sanat ve Eğitim Merkezi’mizin hazırladığı programlardan dolayı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aslında bu aylarda en çok yapmamız gereken şey, Kur’an’la hemhal olmak. Onun için ‘Oku, Anla ve Yaşa’ programının teması çok iyi düşünülmüş. Sizlere ve şehrimize faydalı olmasını ümit ediyorum” şeklinde konuştu.



“Zulüm gören Müslümanlar için dua edelim”


İslam coğrafyasının üç ayları, gördüğü zulüm ve baskılarla karşıladığını dile getiren Başkan Altay, “Bizler burada bu tür etkinliklerle üç ayları karşılarken, dünyanın birçok yerinde Müslüman kardeşlerimiz sıkıntı içerisindeler. Duaların kabul olduğu bu zamanda sizlerden ve tüm hemşerilerimizden ümmetimiz için dua beklediğimizi ifade ediyoruz. İnşallah, Recep ve Şaban’ı hayırla yaşamak ve Ramazan’a ulaşmak, sonrasında da hep birlikte bayram etmek hepimize nasip olur” ifadelerini kullandı.


Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Kur’an-ı Kerimi Doğru Anlama ve Tanıma Kursu kursiyerlerinin şiir dinletisi ile Kur’an-ı Kerim, Hadis-i Şerif ve Mesnevi videoları, İl Müftülüğü Vaizesi ve KOMEK Öğretmeni Hülya Anıl’ın “İhsan Aynasında İnsan’’ konulu sohbeti, ney dinletisi ile Regaip Gecesi Duası yer alırken Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.



Başkan Altay Selçuklu ASEM’i ziyaret etti


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eşi Ayşe Altay ve AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Selçuklu Aile Sanat ve Eğitim Merkezi’ni de ziyaret ederek üyeler ve öğretmenlerle buluştu. Sınıfları ziyaret ederek ASEM üyeleri ile sohbet eden Başkan Altay, merkezde bulunan çocuklara da Regaip Kandili dolayısıyla bir Konya geleneği olan “Şivlilik” ikramında bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:55
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