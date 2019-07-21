Başkan Altay: “Konya birlik ve beraberliğiyle Türkiye’ye örnek bir şehir”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya; iklimiyle, siyasi yapısıyla, birlik-beraberliğiyle, teşkilatlar ve kurumlar arası uyumuyla Türkiye’ye örnek bir şehir. Burada oluşacak sinerji bütün Türkiye’yi etkileyecektir” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Kadınhanı’nı ve Sarayönü’nü ziyaret etti. Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem ile bir araya gelen Başkan Altay, ilçe halkına seçimde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Kadınhanı’nı güzelleştirmek adına beş yılda yaptıkları yatırımlara ilçe belediye başkanıyla ve teşkilatla istişare ederek devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Tüm ilçelerimizin kalkınması için Büyükşehir Belediyesi olarak hem kendi sorumluluk alanımızda hem de ilçe belediyelerinin sorumluluk alanında her türlü desteği veriyoruz. Mehmet Badem başkanımız yeni seçildi. Kendisi süreci çok başarılı götürüyor. İnşallah birlikte Kadınhanı için güzel hizmetlerde bulunacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem de Kadınhanı’nı önümüzdeki beş yılda Başkan Altay’ın koordinesi altında hak ettiği yere taşıyacaklarına inandıklarını söyledi.

“Konya modeli bir belediyecilik anlayışı oluşturmamız lazım”

Başkan Altay daha sonra AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Ziya Varışlı ve Kazım Küçükçöğen ile birlikte AK Parti Kadınhanı İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek İlçe Başkanı İrfan Karaca ve partililerle buluştu. Konya’nın başarılı bir seçim süreci yürüterek Büyükşehirler arasında birinci olmayı başardığını, bunda da teşkilatın büyük katkısı olduğunu söyleyen Başkan Altay, “2019’da Konya modeli bir belediyecilik anlayışı oluşturmamız lazım. Konya; iklimiyle, siyasi yapısıyla, birlik ve beraberliğiyle, teşkilatlar ve kurumlar arası uyumuyla Türkiye’ye örnek bir il. İnşallah burada oluşacak sinerji bütün Türkiye’yi etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

- Sarayönü halkına teşekkür -

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı’ndan sonra Sarayönü’ne geçerek Belediye Başkanı Nafiz Solak’ı ziyaret etti. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Çiftçi ve AK Parti İlçe Başkanı Adnan Tayyiboğlu’nun da yer aldığı ziyarette Başkan Altay, yeniden başkanlığa seçilen Nafiz Solak’a yeni dönemde başarılar diledi. Konya’nın seçimlerde Türkiye birincisi olmasında Sarayönülülerin de büyük katkısı olduğunu kaydeden Başkan Altay, yeni dönemde Sarayönü’ne her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

- Başkan Altay yaz spor okulu öğrencileriyle buluştu -

Başkan Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Kadınhanı ve Sarayönü’nde Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarını ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte spor yaptı. Bu yıl ilk kez ilçelerde Yaz Spor Okullarını açtıklarını kaydeden Başkan Altay, “Çocuklarımız hem formalarıyla hem heyecanlarıyla bu yaza renk kattı. Çocuklarımızın gelişimine çok önemli bir katkı oldu. Bu yıl 5 bin sayısına ulaştık. Katılımı her yıl artırarak çocuklarımızın sporla tanışmaları, kötü alışkanlardan korunmaları ve ahlaklı bireyler olmaları için spor okullarına devam edeceğiz” diye konuştu.