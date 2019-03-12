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Başkan Altay: "KOMEK’ler yeni dönemde akademiye dönüşecek"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Büyük Aymanas Kurs Merkezi ile Meram Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi’ni (ASEM) ziyaret etti.

12 Mart 2019 Salı 15:26
Başkan Altay: "KOMEK’ler yeni dönemde akademiye dönüşecek"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Büyük Aymanas Kurs Merkezi ile Meram Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi’ni (ASEM) ziyaret etti.


AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş ile birlikte önce KOMEK Büyük Aymanas Kurs Merkezi’nde kursiyerlere hitaben konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni dönemin özellikle merkez ilçelerde koordinasyonun üst seviyede olduğu bir dönem olacağını, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde şehrin eksiklerini tamamlamak için çaba sarf ettiklerini söyledi. KOMEK’te fedakarca görev yapan hocalara teşekkür eden Başkan Altay, “Yeni dönemde KOMEK’lerin bir akademiye dönüştürülmesi, ileri seviyede eğitim vermesiyle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda aşamayacağımız sorun yok. Konya’da elhamdülillah AK Parti’ye çok yüksek bir destek var. Bu dönemde sizlerden talebimiz gönlümüzü ferah tutacak, gittiğimiz her yerde göğsümüzü kabartacak bir destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


"Türkiye’nin gücüne güç katmak adına yerel seçimleri önemsiyoruz"


AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Türkiye birçok saldırıyla karşı karşıya. Yeni dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın elini güçlü tutmak, Türkiye’nin gücüne güç katmak adına yerel seçimleri önemsiyoruz. Dolayısıyla bu seçimlerde alacağımız oy oranları çok önemli” diye konuştu. Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş ise, 31 Mart’taki yerel seçimler için destek isteyerek Meram’da yaşayan vatandaşların en yüksek desteği vereceğine inandığını ifade etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş daha sonra Büyükşehir Belediyesi Meram Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek sınıfları ziyaret etti. Burada kursiyerlerle görüşen Başkan Altay ve Angı, ebru sınıfında ebru yaptı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:26
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