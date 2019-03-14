Başkan Altay, Karapınar’da vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karapınar’da esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek, ilçe halkından Cumhur İttifakı’na destek istedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Uğur İbrahim Altay, Karapınar İlçesinde esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Karapınar’da Başkan Altay’a, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Yavuz ve Tevfik Tığlıoğlu, Karapınar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Yaka, AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Nadi Tartan ve Milliyetçi Hareket Partisi Karapınar İlçe Başkanı Ercan Alp eşlik etti.

İlk olarak Şehit Ömer Halisdemir Kapalı Pazar Yerinde esnafları ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşları ziyaret ederek sohbet eden Başkan Altay, daha sonra Yeni Mahalle, Kale Mahallesi, Hacı İsa Mahallesi ile Sultan Selim Camii ve Külliyesi çevresinde esnafları ziyaret etti. 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin ülkenin bekası açısından son derece önemli olduğunu belirterek, ilçe halkını Cumhur İttifakı’na destek olmaya davet eden Başkan Altay, Büyükşehir olarak ilçeye yaptıkları yatırımları yeni dönemde de sürdüreceklerini dile getirdi.