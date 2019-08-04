Başkan Altay: “İlçelerimizin gelişimi için birlikte çalışacağız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yalıhüyük ve Ahırlı’da ziyaretler gerçekleştirerek Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulu öğrencileriyle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yalıhüyük ve Ahırlı’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Yalıhüyük Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkan Vekili Kemal Demir ve AK Parti Yalıhüyük İlçe Başkanı Seyfettin Pişkin ile bir araya gelen Başkan Altay, daha sonra bir yakını vefat eden Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer’e taziye ziyaretinde bulundu.

“Yeni dönemde birlikte güzel işler yapacağız”

Ahırlı ilçesinde de önce Belediye Başkanı İsa Akgül’ü, ardından AK Parti Ahırlı İlçe Başkanı Süleyman Özalp’i ve partilileri ziyaret eden Başkan Altay, Yalıhüyük ve Ahırlı’da mevcut belediye başkanlarıyla devam ettiklerini vurgulayarak, “Zaten 5 yıldır koordinasyonun üst düzeyde olduğu bir çalışma yürütüldü. İnşallah önümüzdeki 5 yılda da çok daha güzel işleri hep birlikte yapacağız. Bize gösterdikleri destekten dolayı teşkilatlarımıza, Ahırlı ve Yalıhüyük halkımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Konya’nın yerel seçimlerde Büyükşehirler arasında yüzde 70,5 oyla birinci olduğunu, bunda tüm teşkilatların büyük katkısı olduğunu söyleyerek, bütün teşkilat mensuplarına teşekkür eden Başkan Altay, yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerde olduğu gibi Yalıhüyük ve Ahırlı’nın eksiklerini giderme konusunda da gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

“Spora ve çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Ahırlı’da Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulunu ziyaret ederek spor eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Altay, futbol oynayan öğrencilere eşlik etti. Başkan Altay, “Çocuklarımıza hem Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezlerinde (ASEM) hem de spor okullarında birçok branşta eğitim veriyoruz. Bu yıl ilk kez merkezin dışında 28 ilçede 5 bin çocuğumuzu Yaz Spor Okullarıyla tanıştırdık. Spora ve çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.