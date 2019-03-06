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Başkan Altay, Halkapınar ve Emirgazi’de vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, Halkapınar ve Emirgazi ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:17
Başkan Altay, Halkapınar ve Emirgazi’de vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, Halkapınar ve Emirgazi ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.


İlk ziyaretini Halkapınar’da AK Parti İlçe Teşkilatı’na yapan Başkan Altay, burada partililerle sohbet ettikten sonra belediye projelerini incelemek üzere Halkapınar Belediyesine giderek Başkan Fahri Vardal’la görüştü. Başkan Altay, akabinde AK Parti Halkapınar İlçe Başkanı Mehmet Kurun, Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Bakkal ve MHP Halkapınar İlçe Başkanı Ali İhsan User ile birlikte esnafları ziyaret etti.


Hem belediye hizmetlerini anlatmak hem de halkla hasbihal etmek için Halkapınar’a geldiklerini belirten Başkan Altay, “Şimdi yeni bir dönemdeyiz. Cumhur İttifakı olarak seçimlere Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte giriyoruz. Halkapınar’da da Mehmet Bakkal kardeşimiz Cumhur İttifakı’nın adayı. Bizler de her türlü desteği vermek için buradayız. Birlik ve beraberlik içerisinde amacımız Konya’da Büyükşehir Belediyeleri içerisinde en yüksek oyu almak ve ilçelerimizde de Cumhur İttifakı adaylarımızın tamamının kazanmasını sağlamak” dedi.



“AK Parti ve MHP birlikte hareket ediyoruz”


Emirgazi ilçesinde de vatandaşlarla buluşan Başkan Altay’a, Emirgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Nurişen Koçak ve AK Parti Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakçı eşlik etti. Halk buluşmasında vatandaşlara seslenen Başkan Altay, burada da 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’na destek istedi. Emirgazi’de 5 yıl boyunca verdiği hizmetlerden dolayı Nurişen Kocak’a teşekkür eden Altay, “Bu 5 yıl çok daha verimli geçti. İnşallah çok daha güzel olacak. Çünkü Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak Cumhur İttifakı’nın adaylarıyız, birlikte hareket ediyoruz. Türkiye’de en yüksek oyu alarak sandıklardan hem Sayın Cumhurbaşkanı’mıza, hem de Devlet Bahçeli Bey’e önemli bir mesaj göndermek istiyoruz” diye konuştu. Başkan Altay şöyle devam etti: “Bizler halka hizmeti, Hakka hizmet düsturuyla kabul eden insanlarız. Kişilerin bir önemi yok. 5 yıl önce buralarda başkaları vardı. Şimdi bizler varız. Önemli olan şey, aldığımız sorumluluğu, aldığımız süre zarfında ve layıkıyla yapmak için çaba sarf etmek. Bizler, gece gündüz demeden çalışmak için buradayız” şeklinde konuştu.


Yapılan konuşmanın ardından Başkan Altay Emirgazili esnafları ziyaret ederek istişare etti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:17
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