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Başkan Altay e-mitingde Konyalılarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, e-miting ile Konyalılara seslendi.

01 Mart 2019 Cuma 13:37
Başkan Altay e-mitingde Konyalılarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, e-miting ile Konyalılara seslendi. Belediye çalışmalarını ve yeni dönem projelerini anlatan Başkan Altay, samimi bir ortamda gerçekleşen e-mitingle, interaktif ortamda binlerce kişiyle hem sohbet etti hem de soruları cevapladı.


Siyasi ve yerel yöneticilik hayatında birçok kez sosyal medya üzerinden buluşma gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk kez Twitter üzerinden e-miting düzenleyerek vatandaşlara seslendi. Belediye çalışmalarını ve yeni dönem projelerini samimi bir ortamda anlatan Başkan Altay, gelen soruları da cevapladı. Başkan Altay, “Bizim yerel yönetim anlayışımızın temelinde sizlerin fikirleri var. Çocuk parkı yaparken bile mutlaka çocuklarımıza neler olmalı diye soruyoruz. Bir mahalleye hizmet yapılacaksa, yatırım yapılacaksa mutlaka mahalle muhtarına o bölgede yaşayan hemşerilerime sorar, fikirlerini alırım. Bu nedenle bizim boşa giden yatırımımız olmadı ve olmaz inşallah” dedi.



"İsrafla mücadele devam edecek"


Yeni dönemde öncelikli hedeflerinin, ekonomi, istihdam, kaynakların verimli kullanımı ve üretimin teşviki olacağını anlatan Başkan Altay, “Bu konulara hep birlikte dikkat edeceğiz. Belediye ekonomisi de ev ekonomisi gibidir. İhtiyaçlar sınırsız ama kaynaklar kısıtlıdır. Nasıl evimizin ihtiyaçlarını sıralıyor ve elimizdeki bütçeye göre öncelikli olanları yapıyorsak, belediye bütçesi de bunun gibidir. Biz elimizdeki kaynakları verimli şekilde kullanacağız, israf etmeyeceğiz ve yerli malı kullanacağız. Bu konuda tüm mesai arkadaşlarıma talimatı verdim” diye konuştu.



"Ekonomik savaşa boyun eğmeyeceğiz"


Konuşmasında yeni dönem projeleri hakkında detaylar vererek gelen soruları cevaplayan Başkan Altay, ülkemizin ekonomik bir savaşın içinden geçtiğine ve tüm sosyal sınıfların bundan etkilendiğine dikkat çekerek, “Türkiye’nin ayağa kalktığını gören dış güçler hemen birleştiler ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde yapamadıklarını ekonomik olarak yapmaya çalışıyorlar. Ama biz, en dar zamanlarımızda kurtuluş savaşı vermiş bir milletiz. Bizi topla, tüfekle durduramayacaklarını anladılar, hemen ekonomik savaşa başladılar. Biz, bunlara diz çökecek bir toplum değiliz. Aç kalırız, açıkta kalırız ama vatansız ve bayraksız kalmayız. Bizler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın önderliğinde, aydınlık ve büyük bir Türkiye inşa etmek için canla başla çalışacağız” dedi.


Altay, e-mitingin ardından twitter’dan yaptığı paylaşımda “e-miting adını verdiğimiz yeni bir uygulama ile sizlerle canlı sohbet ettik. Katılan binlerce hemşerimize teşekkür ediyorum. Adı ne olursa olsun önemli olan sizlerle birlikte olmak. Binlerce mesajdan göremeyip okuyamadığım varsa anlayışlarını bekliyorum. Allah’a emanet olun” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:37
  1. doğa

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