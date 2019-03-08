Başkan Altay, Dünya Kadınlar Günü’nde şehit aileleri ile buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde şehit aileleri ile bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik eden Başkan Uğur İbrahim Altay, böyle bir günde şehit aileleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bugünlerde Konya ile ilgili projelerimizi anlatıyoruz. Dün bu konu netleşti. Şu an TOKİ ile birlikte yapacağımız bin 57 konutun 50 tanesi şehit ailelerimiz için ayrıldı. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili başvurular başlayacak. Daha fazla başvuru olması durumunda şehit ailelerimize kontenjan ayıracağız. Sayı sınırlı diye düşünmeyin. İkinci etaptaki bin konut içinden de kontenjan ayrılabilir” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, ailenin ve toplumun temeli olan kadınlara gereken önemin verilmesi halinde geleceğe daha güvenle bakabileceklerini söyleyerek, düzenlenen etkinlik nedeniyle Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin güçlü olması için 17 yıldır gece gündüz demeden çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Angı, “Sadece Türkiye değil, tüm mazlum coğrafyaların da umudu ülkemiz üzerinde yoğunlaştı. Cumhurbaşkanımızın eli ne kadar güçlü olursa Türkiye güçlü olacak. Güçlü bir Türkiye de dünyaya örnek olacak” ifadelerini kullandı.

Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir de, 8 Mart’ta şehit ailelerini yalnız bırakmayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege de, 8 Mart’ı kendileri ile birlikte yaşayan Başkan Altay ve İl Başkanı Angı’ya teşekkür ederek, “Bu günü şehit annelerine, şehit ve gazi eşlerine, vatan için en sevdiklerini feda eden kadınlarımıza atfettik” diye konuştu.