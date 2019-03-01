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Başkan Altay Cuma Buluşması geleneğini sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Matbaacılar Sanayi Sitesi Hacı İsmet Kamay Cami’nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla buluştu.

01 Mart 2019 Cuma 15:50
Başkan Altay Cuma Buluşması geleneğini sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Matbaacılar Sanayi Sitesi Hacı İsmet Kamay Cami’nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla buluştu.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Cuma buluşmaları kapsamında Karatay ilçesinde bulunan Matbaacılar Sanayi Sitesi Hacı İsmet Kamay Cami’nde vatandaşlarla buluştu. AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca ile birlikte Cuma namazı sonrası bölge esnafı ve cemaatle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başkan Altay, “Matbaacılar Sanayi Sitesi’ni ziyaret ettik. Şimdi de hemşehrilerimizin cumalarını tebrik ederek dualarını alıyoruz. Memleket İşi Gönül İşi sloganımızla hep birlikte şehrimizi geleceğe hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve desteklerini sürdüren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:50
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