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Başkan Altay: “Çocuklarımızı geleceğin Türkiye’si için yetiştiriyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezinde düzenlenen Bilim ve Teknoloji Kampındaki öğrencilerle buluştu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:14
Başkan Altay: “Çocuklarımızı geleceğin Türkiye’si için yetiştiriyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezinde düzenlenen Bilim ve Teknoloji Kampındaki öğrencilerle buluştu.


Türkiye’nin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezinde yaz döneminde düzenlenen Bilim ve Teknoloji Kamplarında eğitim alan anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Altay, atölyeleri tek tek ziyaret ederek bilim meraklısı çocuklarla yakından ilgilendi. Bilim ve Teknoloji kamplarında 5 yaşından 18 yaşına kadar çocukların ve gençlerin yaz döneminde Robotik-Kodlama, Mühendislik-Tasarım, Astronomi ve Uzay gibi gelecekte kendilerinin bilim insanı olmasını sağlayacak konularda dersler aldığını söyleyen Başkan Altay, çocukların bilimle tanışmasına vesile olduklarını ifade etti. Genç Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Bilgehaneler, Yaz Spor Okulları, Kur’an Kursu öğrencileri için kamplar ve bilim kamplarıyla birlikte toplam 75 bin çocuğun yaz aylarını daha verimli geçirmesi için gayret sarf ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Her şey Konya’nın geleceği için, Konya’nın daha güzel olması için. Çocuklarımıza ve gençlerimize güveniyoruz. Onları geleceğin Türkiye’sine yetiştirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Konya Bilim Merkezi Mühendislik ve Tasarım Kampında gerçekleştirilen Küp Robot, Doğa Dostu Evler, 3 Boyutlu Objeler gibi birbirinden eğlenceli atölyelerde; mühendislik faaliyetlerini gerçek problemlere ve teknolojilere dayandırarak eğitim alan öğrencilerin temel bilimlerin gündelik yaşamla olan ilişkisini görmeleri sağlanıyor. Robotik-Kodlama Kampına katılan öğrenciler, yapay zeka ve nesnelerin interneti konularının yanı sıra oyun tasarımından 3 boyutlu yazıcılara, robot tasarımından programlama dillerine kadar yeni çağın öğrenme biçimlerine katkıda bulunacak tüm araçları yakından inceliyor. Öğrenciler ayrıca sayıları, renkleri ve harfleri kullanarak Kriptoloji bilimine giriş yapıp matematiğin kodlamadaki yerini ve önemini keşfediyor. Astronomi-Uzay temalı kampta gerçekleştirilen atölyelerde katılımcılar; gezegenler, yıldızlar, ay, galaksiler, asteroitler, kuyruklu yıldızlar ve her türlü astronomik nesneler hakkında bilgi sahibi olurken bir astronotun uzaydaki yer çekimsiz ortamda nasıl yaşadığını, teleskopların nasıl çalıştığını gözlemleme fırsatını da elde ediyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:14
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