0553 313 94 23

Başkan Altay: “Çocukları her türlü bağımlılıktan kurtarmanın yolu spordur”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Karatay Kurs Merkezi ile Karatay Aile, Sanat ve Eğitim Merkezinde (ASEM) kursiyerlerle bir araya geldi.

14 Mart 2019 Perşembe 17:07
Başkan Altay: “Çocukları her türlü bağımlılıktan kurtarmanın yolu spordur”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Karatay Kurs Merkezi ile Karatay Aile, Sanat ve Eğitim Merkezinde (ASEM) kursiyerlerle bir araya geldi.


Başkan Altay, Hasan Kılca ile birlikte ilk olarak KOMEK Karatay Kurs Merkezini ziyaret etti. Altay burada sınıfları dolaşarak kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Daha sonra Karatay ASEM’i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca burada da kursiyerle bir araya geldi. KOMEK’in Konya’nın değil, Türkiye’nin önemli markalarından biri haline geldiğinin altını çizen Başkan Altay, KOMEK’in 61 bin 735 kayıtlı üyesi olduğunu ve bu zamana kadar 700 binin üzerinde kişinin KOMEK’lerde eğitim aldığını kaydetti. KOMEK’lerde vatandaşların hem meslek öğrendiğini hem de sosyalleşme imkanı bulduğunu ifade eden Başkan Altay, KOMEK’lerle ilgili yeni dönemde bazı gelişmeler yapmayı planladıklarını söyledi.


Sporcu seçme merkezi inşa edilecek


Yeni dönemde yapacakları en önemli işin çocuklarla ilgili olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Selçuklu’da özellikle başardığımız bir iş vardı. Spor kulüpleri eliyle çocuklarımızın spor yapmasını sağlamak. Bu dönemde inşallah merkez ilçelerimizde ve diğer ilçelerimizde ilçe belediyelerimizin kulüpleriyle birlikte hem spor alanlarımızın sayısını artırmayı planlıyoruz hem de belediyelerimizin kulüpleri eliyle çocuklarımızın mahallelerindeki spor tesislerinden faydalanmasını istiyoruz. Çocuklarımızın hepsine yaz tatillerinde spor yapma olanağı sunmayı planlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak da bir sporcu seçme merkezi inşa ederek çocuklarımızın vücut yapısına göre uygun branşlarda spora başlamalarını arzu ediyoruz” diye konuştu.


“Çocuklarımızın teknoloji bağımlısı haline gelmesine engel olmalıyız”


Başkan Altay, çocukları her türlü bağımlıktan kurtarmanın tek yolunun onların arkadaşlık edinmelerini ve spor yapmalarını sağlamak olduğunu belirttiği konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bağımlıktan kastımızın içinde internet ve ekran bağımlılığı da var. Çocuklarımızı mutlaka teknolojinin imkanlarından faydalandıracağız ama bunun bağımlılık haline gelmesine engel olmamız gerekiyor. Yine ilçelerimizde inşa edeceğimiz kamp merkezlerimizde inşallah her yıl 10 bin çocuğumuzu en az 2-3 günlük kamplara götürerek orada teknolojiden uzakta tabiatla iç içe arkadaşlık edinebilecekleri alanlar oluşturmayı planlıyoruz.”


Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca da “Konya’mız için gurur verici bir manzara. KOMEK ve ASEM artık bir üniversite olma yolunda ilerliyor. Buralar sadece güzel ve hoş vakit geçirme yerleri değil, aynı zamanda meslek öğrenerek ev ekonomimize bir katkı sağlama alanları. Buraların yapımında işletilmesinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:07
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Hayata Dönüş Operasyonu" davası
    1. "Hayata Dönüş Operasyonu" davası
    2. El-Bab’da patlama: 1 yaralı
    3. Kulu Devlet Hastanesinde Tıp Bayramı..
    4. Burkay: “Türkiye’nin büyüme hamlesi..
    5. İlçe Müftüsü Elçi’ye veda yemeği..
    6. Kabataş'tan seferler başlıyor
    7. Sinop’ta intihar girişimi
    8. Öğrenciler 14 Mart Tıp bayramını..
    9. Başakşehir Millet Kıraathanesi açıldı
    10. 14 Mart Tıp Bayramının 100. yılı NEÜ..
    11. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP..
    12. Usta Gazeteci Coşkun Aral Trabzon’da..
    13. Aslan, Özalplı çocuklarla buluştu
    14. ABD Huawei tehditlerini sertleştirdi
    15. Yıldırım’da su kesintisi
    16. Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak..
    17. Milletvekili Kahtalı, Akçadağ’da
    18. Van'da deprem mi oldu son dakika | Van..
    19. Milletvekili Tüfenkci’den ziyaretler
    20. Tüketici Hakem Heyetine gidenlerin..
    21. Başkan Kara’nın 14 Mart Tıp bayramı..
    22. Mavikent Sosyal Tesisi hizmete açıldı
    23. Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem
    24. Gürcistan, Ermenilerin Güney Osetya ve..
    25. Mehmet Atalay Spor Salonu açıldı
    26. Tekirdağ'daki FETÖ'nün TSK'daki kripto..
    27. FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında..
    28. "Tek derdimiz iki canın kurtarılması"
    29. ‘Yapay Zekâ’ bugün tüm yönleri ile ele..
    30. “Kitap Kumbarası’na, bir kitap da..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu