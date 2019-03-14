Başkan Altay: “Çocukları her türlü bağımlılıktan kurtarmanın yolu spordur”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Karatay Kurs Merkezi ile Karatay Aile, Sanat ve Eğitim Merkezinde (ASEM) kursiyerlerle bir araya geldi.

Başkan Altay, Hasan Kılca ile birlikte ilk olarak KOMEK Karatay Kurs Merkezini ziyaret etti. Altay burada sınıfları dolaşarak kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Daha sonra Karatay ASEM’i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca burada da kursiyerle bir araya geldi. KOMEK’in Konya’nın değil, Türkiye’nin önemli markalarından biri haline geldiğinin altını çizen Başkan Altay, KOMEK’in 61 bin 735 kayıtlı üyesi olduğunu ve bu zamana kadar 700 binin üzerinde kişinin KOMEK’lerde eğitim aldığını kaydetti. KOMEK’lerde vatandaşların hem meslek öğrendiğini hem de sosyalleşme imkanı bulduğunu ifade eden Başkan Altay, KOMEK’lerle ilgili yeni dönemde bazı gelişmeler yapmayı planladıklarını söyledi.

Sporcu seçme merkezi inşa edilecek

Yeni dönemde yapacakları en önemli işin çocuklarla ilgili olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Selçuklu’da özellikle başardığımız bir iş vardı. Spor kulüpleri eliyle çocuklarımızın spor yapmasını sağlamak. Bu dönemde inşallah merkez ilçelerimizde ve diğer ilçelerimizde ilçe belediyelerimizin kulüpleriyle birlikte hem spor alanlarımızın sayısını artırmayı planlıyoruz hem de belediyelerimizin kulüpleri eliyle çocuklarımızın mahallelerindeki spor tesislerinden faydalanmasını istiyoruz. Çocuklarımızın hepsine yaz tatillerinde spor yapma olanağı sunmayı planlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak da bir sporcu seçme merkezi inşa ederek çocuklarımızın vücut yapısına göre uygun branşlarda spora başlamalarını arzu ediyoruz” diye konuştu.

“Çocuklarımızın teknoloji bağımlısı haline gelmesine engel olmalıyız”

Başkan Altay, çocukları her türlü bağımlıktan kurtarmanın tek yolunun onların arkadaşlık edinmelerini ve spor yapmalarını sağlamak olduğunu belirttiği konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bağımlıktan kastımızın içinde internet ve ekran bağımlılığı da var. Çocuklarımızı mutlaka teknolojinin imkanlarından faydalandıracağız ama bunun bağımlılık haline gelmesine engel olmamız gerekiyor. Yine ilçelerimizde inşa edeceğimiz kamp merkezlerimizde inşallah her yıl 10 bin çocuğumuzu en az 2-3 günlük kamplara götürerek orada teknolojiden uzakta tabiatla iç içe arkadaşlık edinebilecekleri alanlar oluşturmayı planlıyoruz.”

Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca da “Konya’mız için gurur verici bir manzara. KOMEK ve ASEM artık bir üniversite olma yolunda ilerliyor. Buralar sadece güzel ve hoş vakit geçirme yerleri değil, aynı zamanda meslek öğrenerek ev ekonomimize bir katkı sağlama alanları. Buraların yapımında işletilmesinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.