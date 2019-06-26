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Başkan Altay, Bilgehanede eğitim gören öğrencilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Aliya İzzetbegovic Bilgehanesindeki öğrencileri ziyaret etti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:33
Başkan Altay, Bilgehanede eğitim gören öğrencilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Aliya İzzetbegovic Bilgehanesindeki öğrencileri ziyaret etti.


Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmet veren Bilgehanede sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle görüşen Başkan Uğur İbrahim Altay, şu anda üç Bilgehanede bin 200’e yakın çocuğa eğitim verildiğini söyledi. Başkan Altay, “Bir taraftan Kur’an-ı Kerim, Siyer gibi dini eğitimler verirken bir taraftan da çocuklarımızın okul hayatına destek verecek Matematik, Fen Bilgisi ve Türkçe eğitimleri veriyoruz. Bununla birlikte çocuklarımız için çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Yüzmeden biniciliğe kadar çocuklarımızın yaz tatilini dolu dolu geçirmelerini arzu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem Bilgehanelerin sayısını hızla artırmayı arzu ediyoruz. Her çocuğumuz mahallesinde yürüyerek gidebileceği bir sosyal tesise kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.


Bilgehanelerde yaz eğitimlerine katılan öğrenciler de eğitimlerin kendileri açısından çok faydalı geçtiğini belirterek, hem derslerini geliştirdiklerini hem de eğlenceli sosyal aktivitelere katıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. 20 derslik, 8 atölye, 3 spor salonu, 3 playstation odası, 4 mescit, 3 kütüphane bulunan Bilgehanelerde yaz döneminde 26 kız 26 erkek sınıflarında toplamda bin 192 öğrenci eğitim alıyor. Yaz döneminde çeşitli sosyal aktivitelerin yanı sıra; Kuran-ı Kerim, İbadet, Siyer, İlmihal, Değerler Eğitimi, Geleneksel ve Olimpik Okçuluk, Bilişim Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, Zeka Oyunları Atölyesi, Binicilik, Yüzme, Futbol, Doğa Kampları, LGS Kursları, Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri veriliyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:33
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