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Başkan Altay: "Belediyelerimiz arasında işbirliğini geliştirmeyi hedefliyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlığını yürüttüğü Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’nin Yönetim Kurulu Toplantısı Balıkesir’de yapıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:57
Başkan Altay: "Belediyelerimiz arasında işbirliğini geliştirmeyi hedefliyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlığını yürüttüğü Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)’nin Yönetim Kurulu Toplantısı Balıkesir’de yapıldı.


Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay’ın başkanlığını yürüttüğü TDBB Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Balıkesir’de gerçekleştirildi. TDBB’nin Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısına Türkiye’deki üye belediyelerin yanı sıra; KKTC, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya’dan da TDBB Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.



Türkiye’nin uluslararası ilk ve tek birliği


Toplantının açılış konuşmasını yapan TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, misafirperverliğinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür etti. TDBB’nin 30 ülkeden bin 170 üye belediyesi ile Türkiye’nin uluslararası ilk ve tek birliği olduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Yönetim Kurulu olarak; belediyelerimizin birbirini tanıması, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak, belediyelerimizin sorunlarını tespit ederek ortak çözümler üretmek adına birlik faaliyetlerini yürütüyoruz. Yönetim Kurulumuzda Türkiye dâhil 11 ülkeden belediyeler temsil ediliyor. Hem ülkelerimiz hem de üye belediyelerimiz arasında işbirliğinin gelişmesini hedefliyoruz” dedi.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, “Balıkesir dört ayrı atmosferi bir arada yaşayan bir şehir. İnşallah bu toplantıda alacağımız kararlar, yapacağımız istişareler, memleketimiz ve dünyamız için hayırlı olur” şeklinde konuştu.



Kardeş belediyeler oluşturulsun


TDBB Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak ise, birliğin amacının Türkiye’deki ve yurt dışındaki kardeş belediyelerin faaliyetlerini TDBB çatısı altında koordine etmek olduğunu dile getirerek, “Bununla birlikte belediyelerin kendi içinde hem ziyaretlerinin artırılmasını hem de bilgi alışverişini sağlayarak kardeş belediyeler oluşturulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Yeni dönem ve gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Genel Kurul’dan bugüne kadar yapılan faaliyetlerin sunumu gerçekleştirilerek önümüzdeki 3 ayın planlaması yapıldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:57
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