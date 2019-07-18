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Başkan Altay, Atabey Gençlik ve Eğitim Kampında öğrencilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir ilçesinde Bilgehaneler, Genç KOMEK ve Gençlik Merkezinde eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen Atabey Gençlik ve Eğitim Kampındaki öğrencilerle buluştu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:28
Başkan Altay, Atabey Gençlik ve Eğitim Kampında öğrencilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir ilçesinde Bilgehaneler, Genç KOMEK ve Gençlik Merkezinde eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen Atabey Gençlik ve Eğitim Kampındaki öğrencilerle buluştu.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin Beyşehir’deki Atabey Gençlik ve Eğitim Kampını ziyaret ederek kamptaki öğrencilerle bir araya geldi. Beyşehir Gölü kenarında kurulan kampta öğrencilerle sohbet ederek oyunlarına katılan Başkan Altay, bir taraftan şehri imar ederken bir taraftan da Bilgehanelerle, Genç KOMEK’le ve Spor Okullarıyla birlikte nesli ihya etme çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. Atabey Gençlik Kampı programında çocukların çeşitli eğitimler aldığını kaydeden Başkan Altay, “Belki ailelerinden ilk kez ayrı kalıyorlar. Burada binalarımız var ama isteyen çocuğumuz çadırda, doğal ortamda da kalabiliyor. Burada futbol ve basketbol sahalarında oyunların oynandığı, dini eğitimlerin yapıldığı, Beyşehir Gölünde çocukların yüzebildiği bir eğitim kampı programı yürütüyoruz. Şu anda 90 öğrenci var ama inşallah yaz boyunca 2 bin 340 öğrenciyi bu eğitimden geçirmiş olacağız. Çocuklar burada hem milli ve manevi değerlere sahip olma, hem de arkadaş ilişkileri geliştirme konusunda kendilerini geliştirirken bir yandan da doğayı tanıma fırsatı buluyor. Atabey Gençlik ve Eğitim Kampı neslin ihyası açısından önemli bir proje” ifadelerini kullandı.


Bilgehaneler, Genç KOMEK ve Gençlik Merkezinde eğitim gören öğrencilerin katıldığı Konya Büyükşehir Belediyesi Atabey Gençlik ve Eğitim Kampında; ip parkurları, okçuluk, macera parkuru, futbol, voleybol, basketbol turnuvaları, plaj futbolu ve voleybolu, yüzme, yarışmalar ve birçok aktiviteye katılan öğrenciler ayrıca yakılan kamp ateşinde gece derslerine katılarak kendilerini geliştiriyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:28
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