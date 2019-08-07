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Başkan Altay: "Aşkla çalışmaya devam edeceğiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır Belediyesi, AK Parti Bozkır İlçe Teşkilatı ve Bozkır’daki GENÇ KOMEK Yaz Okulunu ziyaret etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:38
Başkan Altay: "Aşkla çalışmaya devam edeceğiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır Belediyesi, AK Parti Bozkır İlçe Teşkilatı ve Bozkır’daki GENÇ KOMEK Yaz Okulunu ziyaret etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Tüzün ile birlikte ilk olarak Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı’yı ziyaret eden Başkan Altay, “Yeni bir dönemdeyiz. Belediye başkanlarımızla koordineli bir şekilde Yeni Büyükşehir Yasasının ruhuna uygun olarak ilçelerimizin kalkınmışlığını artırmak, insanımızın yaşadığı yerde gelirini yükseltmek ve huzurlu bir şekilde yaşayacak sosyal alanlar oluşturmak için gayret ediyoruz” dedi.


Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ise, Bozkır’da yapılan ve bundan sonra yapılacak hizmetler için Başkan Altay’a teşekkür etti.



"Gece gündüz demeden çalışıyoruz"


Daha sonra AK Parti Bozkır İlçe Teşkilatını ziyaret eden Başkan Altay, İlçe Başkanı Kadir Güven ve partililerle bir araya geldi. Tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Altay, “Bozkır örnek bir çalışma, örnek bir dayanışma gösterdi. Konya, seçimlerde Büyükşehirler arasında birinci oldu. Bunda Bozkır Teşkilatımızın, Belediye Başkanımızın da çok büyük emeği var. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi bizlerde aldığımız görevi layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Belediye Başkanımızla birlikte koordineli bir şekilde Bozkır’ımızın yapılması gereken işlerini planlıyoruz. Biz işimizi yapmaya, aşkla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmaya davet etti"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ağustos ayı içinde Konya’ya bir teşekkür ziyaretinde bulunacağını hatırlatan Başkan Altay, bütün Bozkırlıları bu büyük buluşmaya davet etti. AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven de “31 Mart seçim sürecinde teşkilatlar olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Rabbim inşallah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder” şeklinde konuştu.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçede bulunan Büyükşehir Belediyesi GENÇ KOMEK Yaz Okulu’nu da ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Burada derslere katılan öğrencilerle sohbet ederek başarılar dileyen Başkan Altay, esnafları da ziyaret ederek ilçedeki çeşitli yatırımları inceledi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:38
  1. doğa

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