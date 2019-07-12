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Başkan Altay: "15 Temmuz kahraman milletimizin eşsiz zaferlerindendir"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz’un canları pahasına vatan müdafaası için meydanlara çıkan kahraman milletimizin büyük zaferlerinden biri olduğunu belirterek, hain darbe girişimine karşı canı pahasına mücadele edenlerin birlik ruhu sayesinde bayrağımızın göklerden inmeyeceğini, minarelerin ezansız kalmayacağını söyledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:31
Başkan Altay: "15 Temmuz kahraman milletimizin eşsiz zaferlerindendir"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz’un canları pahasına vatan müdafaası için meydanlara çıkan kahraman milletimizin büyük zaferlerinden biri olduğunu belirterek, hain darbe girişimine karşı canı pahasına mücadele edenlerin birlik ruhu sayesinde bayrağımızın göklerden inmeyeceğini, minarelerin ezansız kalmayacağını söyledi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimizin ortaya koyduğu zaferin üçüncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Milletlerin tarihinde önemli dönüm noktaları olduğunu, Türkiye’nin dönüm noktalarından birinin de 15 Temmuz 2016 tarihi olduğunu belirten Başkan Altay, “Ülkemizin büyük kalkınma hamlesinin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarını bertaraf etmeyi amaçlayan, Türkiye’nin yükselişini durdurmak isteyen hain darbe girişimi şükür ki, liderimizin cesareti, milletimizin feraseti ile engellenmiştir. O gece milletimiz canı pahasına bağımsızlığı tercih etmiştir” dedi.



"Milletimiz darbecileri de darbeyi yaptıranları da asla unutmayacak"


Dışarıdan yönetilen gözü dönmüş hainlerin eli ile 15 Temmuz 2016 günü akşam saatlerinde başlayan darbe girişiminin başlama ve bitiş şekliyle ibretlik bir tarihi seyir izlediğini kaydeden Başkan Altay, “Yıllar yılı milletin değerleri içerisine gizlenen azılı bir terör örgütünün, yine millete ait silahlarla başlatmış olduğu girişim milletimizin en büyük hasleti olan ‘vatanı koruma refleksi’ sayesinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Tüm dünya ‘kusursuz bir planlama ve gerektiğinde milleti katletme pahasına’ gerçekleştirilen bu kanlı darbenin kısa bir süre içerisinde yenilgiye uğratılmasını hayranlıkla izlemiştir. Birkaç saat içerisinde bozguna uğrayan darbeciler, millete ve devlete kasteden bu kanlı eylemlerinin bedelini ödemişlerdir; tarih boyu ödemeye devam edeceklerdir. Milletimiz darbeyi yapanları da yaptıranları da asla unutmayacaktır" diye konuştu.



"Bayrak inmeyecek, minareler ezansız kalmayacak"


15 Temmuz’un Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sözü ile canları pahasına vatan müdafaası için meydanlara çıkan kahraman milletimizin büyük zaferlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “O gece tüm Türkiye gibi Konya da ayağa kalkmış; belediyelerimizin araçları tüm askeri noktaların giriş ve çıkışlarını tutmuş, hemşehrilerimiz cadde ve meydanları doldurmuştur. On binlerce Konyalı, Başkomutanımız ‘evlerinize dönebilirsiniz’ deyinceye kadar meydanlarda nöbet tutmaya devam etmiştir. Bundan sonra da birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece bu bayrak göklerden inmeyecek, minareler ezansız kalmayacak Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.



"15 Temmuz’da hep birlikte Mevlana Meydanı’nda buluşalım"


Başkan Altay, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatıralarını yaşatmak, hain girişimini unutturmamak amacıyla her yıl 15 Temmuz’da meydanlarda olduklarını belirterek, “Bu 15 Temmuz’da da inşallah Mevlana Meydanı’nda nöbette olacağız. Tüm hemşehrilerimizi; çoluk-çocuk, genç-yaşlı demeden alana davet ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz bir kez daha tüm dünyaya gösterelim. Bütün şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.



"Konya sabaha kadar nöbette olacak"


15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Konya’da yapılacak programlar 11.00’da Konya Şehitliği ziyareti, 12.30’da Sultan Selim Cami’nde Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası ile başlayacak. Etkinlikler kapsamında Meram Belediyesinin Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nin açılışı 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi ile birlikte yapılacak. Yine, Sarraflar Yeraltı Çarşısı’nda da 15 Temmuz fotoğraf sergisi açılacak. 15 Temmuz destanının Konya’daki ana programı ise Mevlana Meydanı’nda saat 20.00’da başlayacak. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dualar, mehter konseri, 15 Temmuz konulu sinevizyon ve belgesel gösterimleri, ilahiler ve ezgilerin olacağı program, teheccüd ve sabah namazı ile tamamlanacak.



Toplu ulaşım araçları 15 Temmuz’da ücretsiz


15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs ve tramvayların sefer sayıları artırılacak; otobüs ve tramvaylar 15 Temmuz Pazartesi 08.00 ile 16 Temmuz Salı 08.00 arası ücretsiz olarak hizmet verecek. Otobüsler ana arterlerde 16 Temmuz sabahına kadar seferlerine devam edecek. 15 Temmuz gecesi ile ilgili ulaşım bilgilerine atus.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:31
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