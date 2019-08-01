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Başkan Aloğlu: "Milli sorunların çözülmesinin ilk adımı aile sorunlarını çözmektir"

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR) Manisa Şubesi, Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) ile işbirliği çalışmaları yapmak üzere ziyarette bulunarak bir araya geldi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:49
Başkan Aloğlu: "Milli sorunların çözülmesinin ilk adımı aile sorunlarını çözmektir"

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR) Manisa Şubesi, Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) ile işbirliği çalışmaları yapmak üzere ziyarette bulunarak bir araya geldi.


EGEİD, Türk PDR Derneği Manisa Şubesini ağırladı. Toplantıda aileyi ve toplumu ilgilendiren sorunlar ve bu sorunları en aza indirecek önlemlerin neler olduğu konuşuldu. Özellikle evlilik ve aile ilişkilerinin güçlendirilmesi için evlenmek isteyen herkese ücretsiz sunulacak çalışmalar değerlendirildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Aloğlu, "Fertler aileleri, aileler milletleri oluşturur. Doğru birey doğru ilişkilere yelken açar. Doğru bireylerden oluşacak düzgün ailelerin yetiştireceği çocuklar milletine, devletine karşı sorumluluklarını bilip toplum huzurunun çimentosu olurlar. Dolayısı ile bizler de milli sorunların çözümünün birey-aile sorunlarıyla çözülebileceğini düşünüp böyle bir toplantı organize ettik. Türk aile yapısının muteberliği binlerce yıl öncesinden günümüze gelen ve sahip çıkılması gereken en birincil vazifemizdir. Aile toplumun özüdür. Onu tahribe yönelen her şey toplumun tahribine yönelmiş demektir. Dolayısıyla bu ülkenin bireyleri ve kurum liderleri olarak bu kutsal yapıyı yaşatmak amacıyla bir araya geldik. Türk aile yapımızın daha rahat,huzurlu ve mutlu olabilmesi için Türk PDRDerneği ile birlikte ücretsiz her türlü danışmanlığı vereceğiz ve iletişimi kolaylaştıracağız. Bu kutsal görevi kendilerine görev edinen başta Türk PDR Derneğimizin Manisa Şube başkanı Dr. Esin Türkoğlu’na ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.


Sağlıklı aile yapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Türk PDR Derneği Manisa Şube Başkanı Dr. Esin Türkoğlu, "Sağlıklı bir aile sağlıklı bir toplum demektir. O yüzden bizim öncelikle aile yapısını güçlendirecek çalışmalara ağırlık vermemiz gerekir. Boşanmalar çocukların anne baba desteğinden uzak kalmasına neden olabiliyor ve bu da çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyebiliyor. Boşanmaların nedenleri arasında sağlıklı iletişim kurma konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olunmaması önemli bir etken olarak yer almaktadır. Eğer evlenecek çiftlere bu konuda destek sağlanırsa, güçlü bir aile yapısı, dolayısıyla da güçlü bir toplum anlamında önemli bir adım atılmış olur. Türk PDR Derneği Manisa Şubesi olarak Manisa halkına bu konuda alanında uzman meslektaşlarımızla hizmet vermeye hazırız. Bunun için evlenme aşamasında olan vatandaşlarımızın bizlere ulaşmalarını bekliyoruz. Gelen talebe göre eğitim grupları oluşturarak gerekli hizmeti sunmaya hazırız"diye konuştu.


Öte yandan EGEİD ve Türk PDR Derneği Manisa Şubesi arasında ailede travma ile baş etme, etkili iletişim, psikolojik sağlamlılık, çocuklarda uyku ve yemek eğitimi, özel çocukla ailede ilk eğitim yaşantıları, bağımlılık ve çocuk, zor çocukla iletişim yöntemleri, anne babalar için eğitim programı, evlilik öncesi eğitim programı, ailelerle drama etkinlikleri, yetişkinlerle oyun terapisi, özel gereksinimli çocukların cinsel eğitimine yönelik aile eğitim programları, zaman yönetimi, erteleme davranışı, stres ve stresle başa çıkma yöntemleri, sınav süreci danışmanlığı, çalışma ortamında işbirliği ve takım çalışmasına yönelik eğitimler gibi konularda işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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