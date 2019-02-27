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Başkan Alkayış eğitim bir-sen üyeleri ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe başkanı Mustafa Alkayış ve Medya Tanıtım Başkanı Enes Kızılbay, Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz’e nezaket ziyaretinde bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:58
Başkan Alkayış eğitim bir-sen üyeleri ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe başkanı Mustafa Alkayış ve Medya Tanıtım Başkanı Enes Kızılbay, Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz’e nezaket ziyaretinde bulundu.


Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Mustafa Alkayış, Eğitim Bir-Sen’in çalışmaları hakkında bilgiler aldı.


Başkan Alkayış, “Eğitimciler birliği sendikasının her zaman bizim yanımızda ayrı bir yeri olmuştur. 17 Yıl boyunca sendikanın gönüllü olarak bir ücret almadan avukatlığını yaptım. Ayrı bir gönül bağımız var. Yakın bir zamanda iller bazında yapılan kongrelerinin ardından Ankara’da Büyük kongrelerini en güzel şekilde tamamladılar. Büyük kongrede Ali Deniz başkanımızın Eğitim Bir-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Asil Üyeliğine seçilmiş olması bizleri mutlu etmiştir. Bu vesileyle Ali Deniz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisini tebrik ediyorum, yeni görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ali Deniz ise, “Başkanın belirttiği üzere il bazlı kongrelerimizin ardından Ankara’da muhteşem bir katılımla camiamıza yakışır. Büyük kongremizi gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Bugünde AK Parti Merkez İlçe Başkanımız Mustafa Alkayış ve Medya Tanıtım Başkanı Enes Kızılbay kardeşimiz bizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Başkan 17 yıl gibi uzun bir süre sendikamızın gönüllü avukatlığını da yapmıştır. Bu vesileyle bizim yanımızda her zaman ayrı bir yeri var, bizimde kendisine gönül bağımız var.Nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:58
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