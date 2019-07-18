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Başkan Alim Işık: "Vatandaşlarımızın güzel bir şehirde yaşaması için çalışıyoruz"

Şehrin imarı için yoğun mesai harcayan Kütahya Belediyesi, Osmangazi ve Vefa mahallelerinde kentsel dönüşüme hazırlanıyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:51
Başkan Alim Işık: "Vatandaşlarımızın güzel bir şehirde yaşaması için çalışıyoruz"

Şehrin imarı için yoğun mesai harcayan Kütahya Belediyesi, Osmangazi ve Vefa mahallelerinde kentsel dönüşüme hazırlanıyor.


Osmangazi ve Vefa Mahallelerinde hak sahipleri ile bir araya gelen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, dönüşüm için en önemli olan unsurun hak sahiplerinin dönüşümden ne bekledikleri olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın güzel bir şehirde yaşaması için çalışıyoruz” dedi.


Karşılıklı istişarelerde bulunulan ziyarette Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Osmangazi ve Vefa mahallesinde ikamet eden vatandaşlara hitap etti.


Önceliklerinin hak sahiplerinin memnuniyeti olduğunu belirten Başkan Işık, “Hak ettiğiniz hayat standardına kavuşup, hepinizin gönül rahatlığıyla yaşayabileceği bir ev sahibi yapmak istiyoruz. Bu dönüşüm, şehrin kazancına olur, belediyenin kazancına olur. Belediye riskli alandaki bu yapıları yenilemiş ve Allah muhafaza bir depremde ya da benzeri afette can kaybının önüne geçmiş olur. Bizim içinde en büyük kazanç budur. Bizim arzumuz yerinde ve yerli dönüşümle bu işi gerçekleştirmek. Yerli dönüşümden kastımızda, Kütahya’nın mühendisleri, mimarları, müteahhitleri bir araya gelsinler ve burada hem kendileri ekmek kazansın hem Kütahyalı esnafımız bundan istifade etsin hem de vatandaşımız mümkünse kendi evine yakın bir ölçüde yenilenmiş ev sahibi olsun. Bizim amacımız bu. Sizlerle istişare edip görüşmek, fikrinizi almak istedik, bize vakit ayırıp geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Başkan Işık, "Biz sizin ne talep ettiğinizi bilmek istiyoruz. Gerekli tespitlerimizi yaptıktan sonra mahallede kalanların ihtiyacı olan daire sayısı ile müteahhitlere verdiğimizde müteahhitin kazanacağı ve burayı hızla yapacağı daire sayısını belirleyeceğiz.


Kaç kişi ben paramı istiyorum, kaç kişi buradan daire istiyorum, kaç kişide var olan hazır dairelerden almak istiyorum dediğini belirledikten sonra projemizi çizeceğiz. Müteahhitlerle görüşeceğiz size bilgi vereceğiz ve mümkünse bu yıl içerisinde bunun kararını vermek istiyoruz" dedi.



"Allah korusun bir afet durumunda bundan siz de biz de sorumlu oluruz"



Başkan Alim Işık, şöyle konuştu: "Seçim öncesi ’Biz nasip olurda seçilirsek size soracağız, sizin istediğiniz şekilde burayı yenileyeceğiz" demiştik. Şimdi bugün burada onu yapıyoruz. Mahalle sakinleri haklı olarak ben mahallemden ayrılmak istemiyorum, Osmangazi mahallesinde ev sahibi olmak istiyorum diyorsa bu onun en doğal hakkı. Kimin hakkı neyse onu vereceğiz.Projeye nasip oldu başladık ve proje diyelim ki 2 yıl sürecek. Siz bu 2 yıllık süre içerisinde bizim göstereceğimiz yerlerde kira ödemeden kalabileceksiniz. Evinize sıra gelinceye kadar evinizde oturmaya devam edeceksiniz. Sizleri de belediyeyi de mağdur etmeden bu dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Allah korusun bir afet durumunda bundan siz de biz de sorumlu oluruz. Yenilersek daha güzel evlerde daha temiz ortamlarda çocuklarımızın rahat büyüyebileceği mahalleye kavuşursak bizde bunun hazzını yaşarız ve buda bizim eserimiz deriz.”


Mahallelerde düzenlenen programlara; Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık, Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş ile belediye birim müdürleri katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:51
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