Başkan Alim Işık: "Trafik ve ulaşım ile ilgili yol haritamızı 1 hafta içerisinde belirleyeceğiz"

Kütahya’da, şehir içi trafik sorununun çözümüne ilişkin Kütahya Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında 3 Gün düzenlenen "1. Kent İçi Trafik ve Ulaşım Çalıştayı" sona erdi.

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Kütahya’yı birlikte yöneteceğiz derken bunları kastetmiştik ve birlikte başaracağız. Bir haftalık süre içerisinde gerekli çalışmalarımızı yapıp dokümanlarımızı oluşturacağız ve yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu kapsamda 5 yıl içerisinde yapacaklarımızı bir uygulama takvimine dönüştüreceğiz" dedi.

Katılımcılara teşekkür eden Başkan Işık, "3 Gün boyunca devam eden 1. Kent İçi Trafik ve Ulaşım Çalıştayı çok ciddi katlıları içinde barındırarak bize yol gösterici önemler ortaya koymuştur. Bazı konularda bizlerinde ön düşüncesi vardı. Ama mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, onlara hizmet götüren otobüs şoförlerimiz başta olmak üzere diğer karayolu taşımacılığı yapan taksi ve minibüslerin, tek çatı altında toplandığı sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve mahalle temsilcisi muhtarlarımız, o mahallelerde oturan vatandaşlarımızın bizzat buraya gelip yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik önerilerini bizlerle paylaştı. Bu şekilde özel öneri paketi şeklinde çalıştay sonunda sonuç bildirgesi haline getirilmiş olması Kütahya’mız için belki bir ilk, ama çok büyük bir başarıdır.Bu çatı her zaman bu tür düşüncelere açık kalacak ve bundan sonra değişik konularda benzer uygulamaları devam ettireceğiz. Çünkü ortak akıl dediğimiz ortam bir araya gelindiğinde yeni ve birçok vatandaşımızın aklına gelmediği önerilerin geliştirildiği bir ortamdır.Çalıştayda emeği geçen başta Ulaşım Hizmetleri Müdürümüz ve Müdürlük personelimiz olmak üzere Başkan Yardımcılarımıza, Üniversitemizin çok değerli Öğretim üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Bazı konularda radikal dönüşümler gerektiren bir çalıştayı gerçekleştirdik. Herkes konuşuyor ama birilerinin buna çözüm odaklı yaklaşıp sonuçlandırmada bulunması gerekiyor" diye konuştu.

"KÜTAHYA’YI BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ DEMİŞTİK"

Hedeflerinin Kütahya’nın 5 yıl içerisinde tercih edilen 5 il arasında yer almasını sağlamak olduğunu belirten Başkan Işık, "Özellikle engellilere yönelik kavşak düzenlemesinden ışıkların kontrolüne ve araçların buna göre uyumlu hale getirilmesine yönelik düzenlemeleri harfiyen yerine getireceğiz. Bunda kimsenin endişesi olmasın. Bu ulaşım sorunlarını da Akıllı Kent Kütahya projemiz kapsamında çözeceğiz. Ama bu çalıştay boyunca sizlerin de dikkatinden kaçmadığını düşündüğüm özellikle sosyal medya da bir grup değerli hemşehrimizin muhalefet gösterdiği konuyu bu çalıştay sonuçlandırdı. Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe açılması konusunda arkadaşlarımıza cevap buradan çıktı. Tek yönlü olarak trafiğe açılmasının Kütahya’daki trafik ve ulaşım sorununu çözmek için çok önemli bir alternatif olduğu çalıştay bildirimizde açıkça dile getirildi. Aynı şekilde Asım Gündüz Caddesi’ndeki trafik istikametinin ters döndürülerek akışın hızlandırılması önerisi bu çalıştaydan çıktı.Osmanlı Caddesi’nin Ulu Cami istikametinde Belediye İşhanı’na kadar tek yönlü olarak trafiğe açılması önerisi bizim için gerçekten önemlidir. Artık Kütahya’da yaşayan her vatandaşımızın bir an önce çözüm beklediği konulardı. Bugünkü çalıştayda bunu gerçekleştirdi. Ben bir kez daha gerçekten katkıda bulunan veya bulunmayan tüm arkadaşlarımıza, tüm hemşehrilerimize huzurunuzda şahsım ve Kütahya Belediyesi çalışanı ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Kütahya’yı birlikte yöneteceğiz derken bunları kastetmiştik ve birlikte başaracağız. Bir haftalık süre içerisinde gerekli çalışmalarımızı yapıp dokümanlarımızı oluşturacağız ve yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu kapsamda 5 yıl içerisinde yapacaklarımızı bir uygulama takvimine dönüştüreceğiz. İnşallah beşinci yılın sonunda yaşanabilir bir Kütahya’yı, tercih edilen ilk 5 il arasına girmiş bir Kütahya’yı hep beraber göreceğiz. 1. Kent İçi Trafik ve Ulaşım Çalıştayımız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.