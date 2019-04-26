Başkan Alim Işık: "Kütahya için gece-gündüz demeden çalışacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana eski milletvekili Kürşat Atılgan, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı da yapan Kürşat Atılgan, Prof. Dr. Alim Işık’ın başkanlığının Kütahya için kazanım olduğunu ifade eden etti.

Atılgan, "Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Sayın IŞIK’ın görevini layıkıyla yapacağınıza inanıyoruz. Kendisi ile birçok görevde birlikte çalışmış biriyim. Her daim çalışkanlığı ve başarıları ile ön plana çıkmış bir isim. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı yaptığım dönemde Sayın IŞIK’ın Türk Hava Kurumu Üniversitesine çok büyük katkıları olmuştur. Eminim bu başarısını Kütahya’nın Şehrül-Emini olarak da gösterecektir. Bu vesile ile Sayın Işık’a görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Işık, 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Milletvekili, Türk Hava Kurumu 27. Genel Başkanı Kürşat Atılgan’a ziyaretleri sebebi ile teşekkürlerini sunarak, dua ve temennilere layık olmak için ekibi ile birlikte gece gündüz demeden Kütahya için çalışacaklarını söyledi.(EFE-)