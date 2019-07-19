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Başkan Alim Işık: ’Kuşu Manzarası Fotoğraf Yarışması’ güzel bir etkinlik

Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinin tanıtımı amacıyla düzenlenen ’Kuşu Manzarası Fotoğraf Yarışması’ sonuçlandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:47
Başkan Alim Işık: ’Kuşu Manzarası Fotoğraf Yarışması’ güzel bir etkinlik

Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinin tanıtımı amacıyla düzenlenen ’Kuşu Manzarası Fotoğraf Yarışması’ sonuçlandı.


Kuşu Haber ile Kuşu Şehit Er Şenayi Akdağ Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Kuşu beldesinin tanıtımı ve kitap okuma farkındalığı amacıyla düzenlenen Kuşu Manzarası Fotoğraf Yarışması kapsamında dereceye giren yarışmacılar, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür ziyaretinde bulundu.


Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Kuşu Haber yöneticisi Muammer Gökalp ile dereceye giren yarışmacılar, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundular.


Sosyal medya üzerinden gerçekleşen beğeniler üzerine derecelendirme yapılan ve 92 bin kişiye ulaşılan Kuşu Manzarası Fotoğraf Yarışması’nda dereceye girenleri tebrik eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Yarışmayı düzenleyen başta siz olmak üzere hem ankete katılan değerli hemşehrilerime hem de fotoğrafları ile bu yarışmaya katılan yarışmacı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aslında hepsi ödüle layık fotoğraflar ama bu bir yarışma ve belli bir derecelendirme yapılması gerekiyor. Dereceye girenlere tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:47
  1. fotoğraf
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