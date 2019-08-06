Başkan Alim Işık: Kurban kesim yerleri belirlendi Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya’da kurban kesim yerlerinin belirlendiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya’da kurban kesim yerlerinin belirlendiğini ifade etti.

Başkan Prof. Dr. Alim Işık, mahallelerdeki kurban kesim yerleriyle ilgili bilgiler verdi.

Başkan Işık, "Vatandaşlarımızın rahat ve temiz bir şekilde kurban kesimlerini sağlamak için şehrimizin 11 noktasında suyu, gideri ve askıları olan, etrafları çevrili kesim yerlerimiz mevcuttur. Kurban kesimi için Zafertepe Mahallesi Pazar Yeri, Dumlupınar Mahallesi Pazar Yeri, Yenidoğan Mahallesi Pazar Yeri, Okmeydanı Mahallesi Pazar Yeri, Evliya Çelebi Mahallesi Pazar Yeri, Merkez Pazar Yeri, Ziraat Mahallesi Pazar Yeri, Ilıca Kaplıcaları, TOKİ, Canlı Hayvan Pazaryeri ve Yoncalı Kaplıcaları’nda hazır hale getirilmiştir" diye konuştu. (EFE-)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.