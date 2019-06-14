0553 313 94 23

Başkan Alim Işık, İtalya’da Kütahya’yı tanıttı

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 13.

14 Haziran 2019 Cuma 10:26
Başkan Alim Işık, İtalya’da Kütahya’yı tanıttı

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 13. Genel Kurul Toplantısı, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın da katılımıyla İtalya’nın Fabriano şehrinde gerçekleştirildi.


Genel Kurul Toplantısı’nda katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Kütahya, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinden beri, yüzyıllardır ateşin ve toprağın sırrının saklandığı şehirdir. Şehrin ambiyansının büyüsü ve el değmemiş kültürü, kendi sakinleri tarafından da keşfedilmeyi beklemektedir" dedi.


Kütahya’nın 580 bin nüfusu ile zengin yer altı kaynaklarıyla dünya bor rezervinin yüzde 40’ına sahip bir il olduğunu kaydeden Başkanı Işık, "31 Ekim 2017’de şehrimizin tarihinde yeni bir sayfa açtık. Çinisiyle ünlü Kütahya, Zanaat ve Halk Sanatları alanında UNESCO Yaratıcı Şehir olarak tescillendi. Bu konuda destek olan tüm şehirlere teşekkür ediyoruz. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanması çerçevesinde Kütahya, kültürün sürdürülebilir bir şehir olma yolunda büyük role sahip olduğunu gösterme şansına sahip. Bu gündemde sunulan amaçlar, hedefler ve eylemler Yaratıcı Şehir Kütahya’nın zorlukların üstesinden gelmesi ve yeni başarılar elde etmesi için rehberlik edecektir" şeklinde konuştu.


Zanaat ve Halk Sanatları alanındaki tüm şehirleri Kütahya’ya davet eden Işık, "Ağa katkı verme amacıyla önümüzdeki dönemlerde koordinatör yardımcılığı ve hatta koordinatörlük görevlerini üstlenmek istiyoruz. Hep birlikte, şehrimiz ve ağ için en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Belediye Başkanları ve Koordinatörlerin katıldığı toplantıya; Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Zenci ve Zafer Kalkınma Ajansı Proje Uzmanı Utku Çil de katıldı.(EFE-)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:26
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara’da FETÖ operasyonu!
    1. Ankara’da FETÖ operasyonu!
    2. Husilerden Suudi Arabistan'a SİHA ile..
    3. Bakan Selçuk'tan öğrencilere "iyi..
    4. Ciltteki sarkmalara dikkat
    5. Toroslar’da köylerarası futbol..
    6. NBA’de şampiyon Toronto Raptors
    7. Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları..
    8. ASKİ’den şebeke suyuna yönelik..
    9. Tire Kaymakamı vatandaşların..
    10. Kırmızı Hilal ile karne heyecanı
    11. Baran: “Turist sayısı olarak dünyanın..
    12. "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur..
    13. Sararan dişler gülmeyi engelliyor
    14. Başkan Yılmaz, YKS’ye girecek..
    15. Binali Yıldırım'dan alkış aldı! 'Ya..
    16. Aytaç Kara kimdir nereli ve kaç yaşında?
    17. Anne ve oğlu lüks lambadan sızan..
    18. Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci..
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    20. Valilikten homolara tokat!
    21. Elazığ’da 124 bin öğrenci karne..
    22. "Üç Silahşör" Bursa'da sahnelenecek
    23. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7..
    24. Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu..
    25. Samsun'da "torbacı" operasyonu: 23..
    26. 2019’da 3,77 kat arttı! Teknolojinin..
    27. Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor
    28. Avrupa borsaları
    29. Polisten çocuklara karne sürprizi
    30. ABD’nin petrol tankerlerine saldırı..
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!