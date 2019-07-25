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Başkan Alim Işık: "İş dünyası ile beraberliği önemsiyoruz"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, “İş dünyası ile beraberliği önemsiyoruz” dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:50
Başkan Alim Işık: "İş dünyası ile beraberliği önemsiyoruz"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, “İş dünyası ile beraberliği önemsiyoruz” dedi.


Işık, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı.


"5 yılda 15 bin istihdam hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için ilimizde gereken tüm alt yapı ve yatırım çalışmalarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diyen Başkan Işık, "Şehrimizin önemli bir meclisindeyiz, şehrin kaderini belirleyecek kişilerle birlikte olmaktan mutluyuz. Açık kapı belediyeciliği ile üç buçuk aylık dönemde, 100 bin ziyaretçimiz oldu. Açık kapı belediyeciliğinin yanı sıra, şeffaf, sosyal ve katılımcı belediyeciliği de önemsiyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri, hilal kart uygulaması, kadın ve çocuk danışma merkezi, uyuşturucu ile mücadele merkezi, ar-ge ve proje hazırlama merkezi, engelli hizmetleri merkezi oluşturduk. Kütahya Sporumuza sahip çıkarak, Belediyemiz bünyesine aldık. Metruk yapıların şehrimize kazandırılmasına,yol ticareti ile yöresel ürünlerimize katma değer sağlanmasına, termal kaynaklarımızın sağlık turizminde öne çıkarılmasına yönelik çalışmalara başladık. Önümüzdeki günlerde elektronik imar uygulamasına geçeceğiz. Çini ve seramik sektörümüzü gündeme taşıyarak, bu sektörde faaliyet gösterenlere destek olmak üzere çalışma başlattık. Kanal Kütahya projesi en önemli planlarımız arasında. Projelerimizde KUTSO işbirliğini arzu ediyoruz. Her Çarşamba günü işyeri ziyaretleri yapıyoruz ve bu uygulamaya görevde olduğumuz süre içinde devam edeceğiz. İş dünyası temsilcileri ile beraber olmayı önemsiyoruz, sektörel sorunları ve çözümleri karşılıklı görüşüyoruz. 5 yılda 15 bin istihdam hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için ilimizde gereken tüm alt yapı ve yatırım çalışmalarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz.Asfalt, kanalizasyon, taşımacılık, park bahçe gibi tüm yerel hizmetleri önemsiyoruz. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde önemli bir unsur olan maddi kaynaklara ilişkin, tasarruf tedbirleriyle, geliri artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.


KUTSO meclis toplantısına davetten memnuniyet duyduğunu belirten Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a, KUTSO Meclis Başkanı Nafi Güral ve KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç tarafından günün anısına teşekkür plaketi takdim edilerek, KUTSO’nun işbirliğine ve göreve hazır olduğu ifade edildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:50
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