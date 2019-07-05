Başkan Alim Işık: "Herkesin övüneceği dolu dolu bir 5 yıl geçireceğiz"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Bugüne kadar yıllardır çözülememiş, kronikleşmiş hangi sorun varsa bitecek. Atılmamış asfalt, açılmamış kanalizasyon, akmamış su kalmayacak" dedi.

Kütahya Belediyesi’nin ’2020-2024 Stratejik Plan Çalıştay’ı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Duman ve Global İcra Kurulu Başkanı Mehmet Duman’ın Kütahya Belediye personeline verdiği Stratejik Planlama Eğitimi kapsamında düzenlenen 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Katılımcılara hitap eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Dünyada gelişmiş ülkelere ya da söz sahibi olmuş, marka haline gelmiş şirket veya kurumlara baktığımız zaman attıkları her adımın önceden planlanmış ve zamanı geldiğinde yapılması gereken uygulamalara yönelik adımlar olduğu görülür. Dolayısıyla bu Stratejik Plan hazırlığı çalışmalarını bu nedenle çok önemsiyoruz. Önümüzdeki 5 yılı burada belirleyeceğimiz doğru, yerinde ve Kütahya’nın önceliklerini öne alan konular hakkında ortaya koyacağımız uygulamalarla geçireceğiz. Önemsiyoruz, onun için bizim açımızdan buraya katkı için gelen siz değerli hemşehrilerimin ayrı bir yeri olacaktır. Övüneceğimiz ve eser olarak ortaya koyacağımız her projenin bitiminde sizlere ayrı ayrı teşekkür edeceğim. Çünkü sahiplenmek bu. Oturduğu yerden ahkam kesmenin ne bir kuruma, ne bir ile, ne bu ülkeye hiçbir şekilde faydası olmadığı görülecektir" diye konuştu.

2019 Yılı programının belli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bugüne kadar yıllardır çözülememiş, kronikleşmiş hangi sorun varsa bitecek. Atılmamış asfalt, açılmamış kanalizasyon, akmamış su kalmayacak. Artık vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşadığı, yaşanabilir bir Kütahya’yı 2019 yılı sonuna kadar inşallah eksik olup da tamamlanmayan birçok hizmet belli bir noktaya getirilecek. 2020 Yılında hedefimiz tam bütçe, denk bütçe. Ne kadar kazanırsak o kadar harcayacağız" şeklinde konuştu.

Duman ve Global İcra Kurulu Başkanı Mehmet Duman’ın sunumuyla devam eden 2020-2024 Stratejik Plan Çalıştayı, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

2020-2024 Stratejik Plan Çalıştay’ı, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın, katılımcılara sertifika takdim etmesiyle sona erdi.

Çalıştaya, Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı ve Ali İhsan Ertaş ile belediye birim müdürleri katıldı.