0553 313 94 23

Başkan Alıcık’tan NTO Başkanı Arslan’a teşekkür plaketi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan’a ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 08:44
Başkan Alıcık’tan NTO Başkanı Arslan’a teşekkür plaketi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan’a ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan’ı makamında ziyaret etti.


Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Arslan’a plaket takdim eden Başkan Alıcık, “Ticaret Odamızın düzenlemiş olduğu girişimcilik ve meslek edindirme kursları ile birçok vatandaşımız, özellikle kadınlarımız meslek hayatına atıldı. Yapmış oldukları eğitimlerle ilçemize büyük katkı sağladılar. İlçemizde ticarete, ekonomiye ve yatırımcıya büyük katkı sunan Nazilli Ticaret Odamız bugüne kadar birçok başarılı projeye imza attı. Fuar gezileri ile hem ilçemizin tanıtımına hem de girişimcilerimize yeni ufuklar açtı” diye konuştu.


Ziyaretlerinden dolayı Alıcık’a teşekkür eden Arslan ise, “Ticaret Odası olarak Nazilli ve 6 çevre ilçemiz sorumluluk sahamızda yer alıyor. Üyelerimizle iletişim halinde, ilçeye katkı sunan, yenilikçi ve daima gelişen bir anlayışla hizmet ediyoruz. Bugüne kadar birçok projemize belediyemizle koordine bir şekilde çalışmaya gayret ettik. Bundan sonraki süreçte de aynı uyum ve anlayışla çalışacağımıza inanıyorum. Başkanımıza ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 08:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bizim Toptan’dan 2018’de 21,6 milyon lira net kâr
    1. Bizim Toptan’dan 2018’de 21,6 milyon..
    2. (Özel) Önce aracın içindekileri, sonra..
    3. Beşiktaş'ın yeni teknik hocası kim?..
    4. Ege Denizi'nde deprem!
    5. Teknolojinin kalbi Barcelona’da attı
    6. Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs..
    7. Galatasaray, Erzurum deplasmanında
    8. Görüntülenebilir sargı beziyle TÜBİTAK..
    9. Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve..
    10. Ankara'da termik santralde göçük!..
    11. Kahramanmaraş’ın simgesi ‘Maraş Aslanı’
    12. Başkan Adayı Mevlüt Uysal: Biz anketi..
    13. AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy:..
    14. Üzüm asmasına kızdı, ağacın tepesine..
    15. 35 yıl önce ütü ile başladığı antika..
    16. Aldıkları 1’incilik ile tıp sektörüne..
    17. Fatih Belediye Başkan adayı Turan,..
    18. AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan..
    19. Ryan Babel Galatasaray'a mı transfer..
    20. Sanatla ve sanata hayranlıkla geçen..
    21. Kara yollarında son durum
    22. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan..
    23. GÜNDEM / 2 Mart 2019
    24. Adana’daki uyuşturucu operasyonu
    25. Binlerce çalışana müjde! Tek seferde 2..
    26. Darbeci Guaido'dan askeri müdahale..
    27. Malatya'da silahlı kavga!
    28. Acı manzarayı izleyen vatandaşlar ile..
    29. AYTO’dan sosyal medya satış eğitimi
    30. ADÜ’lü Sedat Türkiye birincisi oldu
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Kızıl Çin'den Türkiye'ye küstah 'Doğu Türkistan' tehdidi!
    Kızıl Çin'den Türkiye'ye küstah 'Doğu Türkistan' tehdidi!