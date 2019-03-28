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Başkan Alıcık’tan kadın girişimciye destek

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Demirciler Mahallesi’nde ikamet eden kadın girişimci Esma Ulu’ya destek verdi.

28 Mart 2019 Perşembe 15:01
Başkan Alıcık’tan kadın girişimciye destek

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Demirciler Mahallesi’nde ikamet eden kadın girişimci Esma Ulu’ya destek verdi.


Nazilli’ye bağlı Demirciler Mahallesi’nde çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Ulu ailesinin annesi Esma Ulu’ya aile ekonomisine katkı sağlamak için çıktığı yolda Nazilli Belediyesi’nden destek geldi.


Yaş incir pestili üretmeye başlayan ve kısa sürede ürettiklerine ilginin artmasından dolayı siparişler alarak satışı arttıran Esma Ulu, pestilini tüketiciye daha iyi şartlarda sunmak için Belediye Başkanı Haluk Alıcık’tan destek istedi.


Talebine olumlu karşılık alan Ulu’ya başkanlık makamında pestilin üretimini yaparken kullanacağı araç gereçler ile muhafazasını yapabileceği vakum makinesi Alıcık tarafından hediye edildi.


Doğal incir pestilini hem ülkesine, hem de dünyaya tanıtmak istediğini söyleyen Esma Ulu kendisine verilen destekten dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür ederek, “Demirciler Mahallesi’nde ailemle birlikte çiftçilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Önceleri kendi yiyeceğimiz kadar yaş incir pestili üretiyordum. Daha sonra bu ürettiğim pestile talepler gelmeye başladı. Ancak pestilimi tüketiciye sunmak için daha iyi muhafaza şartlarında, vakumla muhafaza etmem gerekti. Fakat vakum aleti ve gerekli olan diğer alet edevatlarda da eksiklerim vardı. Maddi gücümün yeterli olmamasından dolayı işime yarayacak bu aletleri alamamıştım.Başkanımdan bu konuda destek talep ettiğimde beklediğimden çok daha fazla ilgi göstererek üretim yapmamı sağlayacak aletleri tedarik etti. Kendisine bana sağladığı bu desteğinde dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.


Nazilli Belediyesi olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını belirten Başkan Alıcık, “Kadınlarımız öyle varlıklar ki ne verirsen olumlu hale getirebiliyorlar. Aileleri için yaşadıkları yerler için vatanı milleti için yeter ki istesinler. Esma kardeşimiz kendi çapında güzel bir işe başlamış, ellerine sağlık. Çok da iyi yapmış. Her şeyin ötesi dağlarından yağ ovalarından bal akan, uzun yaşam kentimizi yaptığı doğal incir pestili ile ön plana çıkarmış olacak. Bizden destek istedi. Böyle bir talebi göz ardı etmemiz mümkün değil. Verdiği emek ve çabalarından dolayı kendisini kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:01
  1. doğa

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