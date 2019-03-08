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Başkan Alıcık’tan çocuklara kandil hediyesi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Koca Cami’de düzenlenen kandil programında camiye gelen çocukları verdiği hediyelerle mutlu etti.

08 Mart 2019 Cuma 16:22
Başkan Alıcık’tan çocuklara kandil hediyesi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Koca Cami’de düzenlenen kandil programında camiye gelen çocukları verdiği hediyelerle mutlu etti.


Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Nazilli Belediye Başkan Adayı Haluk Alıcık, beraberinde AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, AK Parti ve MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve adayları ile partileri ile birlikte her zaman katıldığı Merkez Koca Camiinde kutlanan Mevlid-i Şerif programında tüm vatandaşlarla birlikte el açık dua etti. Yatsı Namazı sonrası okunan mevlidin ardından camiden çıkan Alıcık, çevresinde toplanan çocuklarla tek tek kucaklaştı. Küçük çocuklara da her zaman olduğu gibi oyuncak bebek ve araba hediye eden Başkan Alıcık’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Başkan Alıcık, “Bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz. Üç aylar Regaip Kandiliyle başlayan, bin aydan hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan kandiller zincirini içinde barındıran, Ramazan Bayramı’yla da maddi ve manevi alanda bayrama dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Müslümanlar için tövbe etmenin, manevi arınma ve kendini yenilemenin müjdecisi olan Regaip Kandilinde kendimizi sorgulamaya ve dinin manevi ikliminde gönül huzuru, istikamet ve öz güven kazanmaya, ihtiraslarımızı dizginleyip menfaat ve çekişmelerden uzak kalmaya ihtiyacımız daha da artmaktadır. İştirak edeceğimiz bu mübarek zaman dilimini fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimizin Regaip Kandili’ni tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.


Geleneksel halde kandil günlerinde belediye Meydanında bulunan tarihi Osmanlı Çeşmesinden şerbet ikram eden ve tüm camilerde de cemaate lokum ve şeker ikramında bulunan Alıcık, başta çocuklar olmak üzere tüm İslam Aleminin Regaib Kandilini kutlayarak birlik ve beraberlik diledi.


AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak da yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin simgesi, üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandilinin tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:22
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