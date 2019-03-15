0553 313 94 23

Başkan Alıcık’tan ‘Çanakkale Zaferi’ mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

15 Mart 2019 Cuma 11:00
Başkan Alıcık’tan ‘Çanakkale Zaferi’ mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.


Başkan Alıcık mesajında,“Yüce Türk milletini yok etmeye ve Türk vatanını istilaya kalkışan, dönemin en güçlü devletlerine karşı, büyük Türk milletinin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin Çanakkale’de vermiş olduğu eşsiz mücadelenin ve kazandığımız zaferin yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi, hiç kuşkusuz sonuçları itibarıyla tarihin akışını ve her şeyden önemlisi Türk ulusunun kaderini değiştiren önemli bir başarıdır. Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı gibi büyük zaferlerin altına imza atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Türkiye’nin birlik ve beraberliğine, bu ülkeyi zenginleştiren bütün renklerine aşkla bağlıyız. Türkiye’nin büyüklüğüne inanmayanlar, aydınlık geleceği Türkiye’ye yakıştıramayanlar, gelip burada şehitlerimizin kabirleriyle çizilmiş bu memleket haritasına iyi baksınlar. Türkiye’yi güçlü kılanın ne olduğunu, bu milletin taşıdığı cevherin ne olduğunu iyi anlasınlar. Bu duygularla, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, komutanından erine kadar bu mücadeleye iştirak eden bütün kahramanlarımızı, özgürlük ve bağımsızlığımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden azizi şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, hayatta olan kahraman gazilerimizi bir kez daha şükranla anar, büyük Türk milletinin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu anlamlı günlerini kutlarım” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı
    1. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    2. Bahar alerjisi olanlar dikkat
    3. Antalya’da yaşlı adamı öldüren..
    4. Arçelik'ten EBRD ile yaklaşık 1 milyar..
    5. Pasinler TSO ve TANAP’tan ortak proje
    6. Başkan Epcim: “Hakkari’de 600 konut..
    7. Cumhurbaşkanlığı Turu için geri sayıma..
    8. Minik eller Yemenli yetimin yüzünü..
    9. Yeni Zelanda ile Bangladeş arasındaki..
    10. Özel Lokman Hekim Van Hastanesinde..
    11. Başkan Çelik çalışmalarını sürdürüyor
    12. Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi..
    13. Bahçeli: Kılıçdaroğlu bize ahkâm..
    14. Fikret Orman'a güçlü rakip!
    15. Aydın ve Karataş’tan Uzundere ve İspir..
    16. Kadınlar başarı hikayelerini anlattı
    17. FIBA Dünya Kupası'nda kura heyecanı
    18. (Özel) Yonca kavgasında bir kişinin..
    19. SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ -..
    20. Bakan Varank, Nevşehir'de iş..
    21. Üstün: Sürmene sevdalısıyım"
    22. Dünya Pi Günü ESOGÜ’de de kutlandı
    23. Putin, Yeni Zelanda Başbakanı ile..
    24. Beyşehir Belediyesinden sabah..
    25. Avrupa şampiyonu çiçeklerle karşılandı
    26. Vanlı yetiştiricilere 31,3 milyon TL..
    27. Dünya Cezayir'deki gösterilerde..
    28. Yeni Zelanda'da camiye saldıran..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaybettiğimiz..
    30. Yeditepe Üniversitesi'nde Tıp..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor