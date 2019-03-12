Başkan Alıcık Yeşilyurt ve Muammer Aksoy Mahallelerini ziyaret etti

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt ve Muammer Aksoy Mahallerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Yeşilyurt ve Muammer Aksoy Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Alıcık, birlik ve beraberlik mesajı vererek destek istedi.

31 Mart seçimlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Alıcık, 2019-2024 döneminde Nazilli’de hayata geçirilecek projeleri anlattı.

Görev yaptığı 10 yıllık süre boyunca Nazilli’de herkesin belediye başkanı olmak için çalıştığını vurgulayan Alıcık, “Nazillimizin her mahallesinde sayısız hizmet yaptık. 1 aylık süreç içerisinde Yeşilyurt Mahallemizde 2 tane açılışımızı gerçekleştirdik. Halka dokunan, ilçemizi kalkındıran projeleri Nazillimize kazandırmak için büyük emek verdik. Allah’a şükür halkımız da her zaman bize destek oldu. Bugün geldiğimiz süreçte bağımsız bir Sümer Üniversitesi sözümüzü aldık. Allah’ın izniyle önümüzdeki süreçte hayata geçecek olan projelerimizden bir tanesi bu. Mergen Çayı’da Dereköy ve Dallıca gibi ıslah edilecek. Yaklaşık bin dönümlük alanda hobi bahçeleri, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, piknik alanları, spor alanlarının ve köprünün olacağı bir alan inşa edeceğiz. Bir diğer projemiz ise meydan. Ali Molla ve Beş Eylül’ün olduğu alanda battı çıktılar, parklar ve yeşil alanların olduğu bir merkez yapacağız. Tren yolunun alt geçidine yürüyen merdiven ve asansör yapılacak. Bunun ihalesini de seçimlerden önce yapacağız. Biz 24 saatimizin 17-18 saatinde mesai harcıyoruz. Bunun sonucunda da hep beraber başaracağız” diye konuştu.