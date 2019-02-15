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Başkan Alıcık yarım asırlık çiftleri ağırladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle, evlilikte 50.

15 Şubat 2019 Cuma 09:47
Başkan Alıcık yarım asırlık çiftleri ağırladı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle, evlilikte 50. yılını geride bırakan çiftleri ağırladı.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, evliliklerinin 50’nci yılını geride bırakan Kemal Deniz Başlık- Müzeyyen Başlık, Emin- Dildar Atılgan, Osman- Mukaddes Kara, Arif- Raziye Koç ve Lütfi- Güncü Selek çiftlerini makamında ağırladı.


Toplumun temelini oluşturan aile kurumunun büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Alıcık, “14 Şubat gibi anlamlı bir günde yarım asır boyunca aynı yastığa baş koyan büyüklerimizle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de boşanma oranları her geçen gün artıyor. Bugün bizimle olan büyüklerimizin hepimize örnek olması gerekiyor” diye konuştu.


Karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörünün büyük önem taşıdığının altını çizen Alıcık, “Bir ömrü acısıyla tatlısıyla birlikte geçiren, her zorluğa birlikte göğüs geren büyüklerimiz bizler için büyük önem taşıyor. Kendilerine bugün bizlerle birlikte oldukları için sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Alıcık’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden çiftler, “Evlilik kutsal bir hayattır bunu yaşatmak da iki gencin elindedir. Güven, sadakat, sevgi ve hoşgörü gibi değerlerin bilinmesi gerekir. Ailenin ayakta kalması saygı ister. Biz 50 seneyi geride bıraktık. Gelecek neslimizin bundan daha uzun süre evliliklerini götürmesini diliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:47
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