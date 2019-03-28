0553 313 94 23

Başkan Alıcık; “Üretken belediyeciliğin başarılı örneklerini ortaya koyduk”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık seçime sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi.

28 Mart 2019 Perşembe 07:01
Başkan Alıcık; “Üretken belediyeciliğin başarılı örneklerini ortaya koyduk”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık seçime sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi. Alıcık, yeni dönemde sosyal ve ekonomik hayata dokunan projeleri hayata geçireceklerini belirtti.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık seçim çalışmaları kapsamında Yeşil Mahalle’de yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.


31 Mart seçimlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Alıcık, “Şimdiye kadar 82 mahallemizin tümünü tek tek ziyaret ettik. Yüz bini geçkin vatandaşımızın elini sıktık. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız diyerek var gücümüzle çalıştık Bunun yanı sıra derneklerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik. 10 yıldır milletimize hizmet ediyoruz. İnşallah halkımızın desteğiyle bir 5 yıl daha edeceğiz. Hiçbir zaman günübirlik projelerle değil bundan sonraki 10,20, 30 yılı hesap ederek planlamalar yapmaya çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında Nazillimizi bambaşka bir noktaya taşıdık. Önümüzdeki dönemde de sosyal ve ekonomik hayata dokunan projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.


Vatandaşlardan destek isteyen Alıcık, “Nazillimiz bizim doğduğumuz, yaşadığımız ve öleceğimiz yer. Bu nedenle evlatlarımıza yaşanılır bir kent bırakmak için gayret ediyoruz. Bir emekli şehri olarak aldığımız Nazillimizi okumak, çalışmak, yaşamak ve yaşlanmak için ideal bir kent haline getirdik. Allah’ın izniyle hayata geçireceğimiz projelerle Nazillimizi bambaşka bir noktaya taşıyacağız” ifadelerini kullandı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 07:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
    1. Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
    2. Trump'tan "Bu soruşturma hükümetimizi..
    3. Suudi gazeteden büyük skandal!..
    4. Macron'dan flaş hamle! Görevlerine son..
    5. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    6. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    7. Başkan Alıcık; “Üretken..
    8. Kahramanmaraş'ta "şok" jandarma..
    9. Ağrı'da otomobil şarampole devrildi
    10. Malatya'da TIR'ın çarptığı genç..
    11. Köpeğini yakalamak isterken...
    12. Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya..
    13. Kaçak göçmenleri yol kenarına bırakıp..
    14. PKK'nın tepe kadrosu yerle bir oldu! 3..
    15. ABD'ye büyük şok! Tamamen yalnız kaldı
    16. Onay verildi! Otomobillerde yeni..
    17. Kampüste korkunç olay... Üniversiteli..
    18. Çok acı haber... Kahroldular
    19. İngiltere'de Brexit krizi: 8 öneri de..
    20. Yok artık! Bakın nerede çıktı... Bir..
    21. Fatsa’da ev yangını: 1 yaralı
    22. Malezya'dan ABD'nin Golan Tepeleri..
    23. Pence, Irak Meclis Başkanı el-Halbusi..
    24. "Çin, Yeni Zelanda için önemli ve..
    25. Malatya’da tırın çarptığı genç..
    26. ABD, Golan kararıyla BMGK'de yalnız..
    27. Shanahan Irak Meclis Başkanı ile görüştü
    28. "Binyamin Netanyahu ırkçı ve Yahudi..
    29. Suudi gazete 'kudurmuş it' gibi..
    30. Suudi Arabistan Veliaht Prensi,..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Dünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi
    Dünya alarmda... ABD'de acil durum ilan edildi