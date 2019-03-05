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Başkan Alıcık, Türk Anneler Derneği’nin programına katıldı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Türk Anneler Derneği Nazilli Şubesi üyelerine çiçek dağıttı.

05 Mart 2019 Salı 13:13
Başkan Alıcık, Türk Anneler Derneği’nin programına katıldı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Türk Anneler Derneği Nazilli Şubesi üyelerine çiçek dağıttı.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Türk Anneler Derneği’nin Ahmet Şensan Kültür Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği programa katılarak çiçek dağıttı.


‘Kadınlar hayatın mimarları olarak en büyük övgüyü ve saygıyı hak etmektedirler’ diyen Alıcık, sözlerine şu şekilde devam etti; “Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, ‘Kadınlar insandır, biz insanoğlu’ demiştir.Bu sözü her zaman hatırlamak, kadına bu şekilde yaklaşmak gerekmektedir. Türü ne olursa olsun kadına şiddet kabul edilemez, yok sayılamaz. Nazilli Belediye Başkanı olarak kadınlarımızın her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğimi vurgulamak istiyorum” diye konuştu.


Türk Anneler Derneği’nin etkinliğine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Alıcık, “Hanımlarımız çok güzel bir program düzenlemişler. Dernek Başkanımız Hatice Güngör’e ve tüm üyelere teşekkür ediyorum. Onlar bizim başımızın tacı. Biz kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:13
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