Başkan Alıcık; “Nazilli’mize hizmet edenlere saygımız sonsuz”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, ilçede yapılması planlanan meydan projesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek, “Bu tarz söylemlerle aramıza nifak tohumu ekmek isteyenler emellerine ulaşamayacaklardır.Nazilli’mize hizmet etmiş herkese sevgimiz ve saygımız sonsuzdur” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, yayınladığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“14 Şubat Perşembe günü bazı basın yayın organlarında 26. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz ve şahsımla alakalı asılsız haberler yer almıştır. Geçmiş yıllardan beri yakinen tanıdığım Abdurrahman Öz Beyefendi ile hem milletvekilliği döneminde hem de sonrasında iletişimimiz ve hukukumuz sürmüştür. Kendisiyle alakalı söylediğim iddia edilenler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tarz söylemlerle aramıza nifak tohumu ekmek isteyenler emellerine ulaşamayacaklardır.Nazilli’mize hizmet etmiş herkese sevgimiz ve saygımız sonsuzdur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”