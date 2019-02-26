Başkan Alıcık; “Nazilli’de gelişim ve değişim devam edecek”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Eycelli ve Şimşelli Mahallelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Eycelli ve Şimşelli Mahallelerini ziyaret etti.

Vatandaşlara 2019-2024 dönemi projelerini anlatan Başkan Alıcık, “10 yıllık görev süremiz boyunca huzurevi, Alzheimer merkezi, istisnai tesisler ve barlar sokağının şehir dışına alınması, diş hastanesi, mobese kameraları, Nazlı Su, Etnografya Müzesi, yeni cadde ve bulvarların açılması, spor tesisleri, cami, köprü, muhtarlık binası, kadın dayanışma evi, çok amaçlı sosyal alanlar, Yıldırım Demirören Spor Tesisleri, hangarların restorasyonu, Nazilli’nin 100 yıllık su sorununun çözülmesi ve yol çalışmaları ile Nazilli’de ilklere imza attık. Tarihini koruyan, geleceğini planlayan üretken bir belediyecilik anlayışı ile eğitimde görülmemiş bir yatırım gerçekleştirdik. Tüm bu hizmetlerimize ustalık dönemimizde yenilerini ekleyerek ilerleyeceğiz. Organize sanayi ve üniversite şehri bir Nazilli için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle Nazilli’mizde gelişim ve değişim devam edecek” diye konuştu.